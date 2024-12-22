«خليفة الطبية» تنقذ مصاباً في حادث عمره 79 عاماً

نجحت مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة» بأبوظبي، في إدارة حالة معقدة وحرجة لمريض يبلغ من العمر 79 عاماً يعاني إصابات خطيرة بعد تعرضه لحادث سير، ما يرسخ معياراً جديداً للرعاية الصحية الشاملة في خدمات الطوارئ بشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وكان المريض في حالة حرجة عند دخوله المستشفى، حيث واجه فشلاً في الجهاز التنفسي ونزيفاً داخلياً، وكسوراً عدة في أنحاء الجسم. وتم إجراء تقييم شامل شارك فيه خبراء من أقسام جراحة العظام، والجراحة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر.

وأدار استراتيجية العلاج الدكتور كين كاليفي كونتيو، استشاري جراحة عظام الأطفال، والدكتور محمد خطاب أستاذ واستشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الصناعية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والذي أشرف على الفريق عالي التخصص من خلال تنفيذ نهجه المتعدد المجالات. وتلقى المريض سلسلة من التدخلات الجراحية المتقدمة التي اعتمدت على أحدث التقنيات الطبية.

وسرعان ما انتقل تركيز الفريق الطبي الأولي من تحقيق الاستقرار للمريض في وحدة العناية المركزة إلى إجراء العديد من العمليات الجراحية لمعالجة الإصابات والكسور الداخلية الكبيرة.

وقال الدكتور كونتيو: «تظهر صعوبة هذه الحالة المستوى العالي الذي يميز مدينة الشيخ خليفة الطبية من حيث التعاون متعدد التخصصات والالتزام برعاية المرضى، وتساهم خبرتنا الجماعية واستخدام التقنيات الطبية المتقدمة في تحقيق هذه النتائج المهمة لمرضانا».

وقال الدكتور خطاب: «تسلط رحلة المريض نحو التعافي الضوء على قوة نهجنا المتكامل في الرعاية الصحية، وهي دليل على تفاني فرقنا الطبية وقوة بنيتنا التحتية للرعاية الصحية، كما تعزز هذه الحالة التزامنا بضمان حصول كل مريض على أفضل رعاية ممكنة وفرصة التعافي الكامل».