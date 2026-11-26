أكد الدكتور باسل نصر الله استشاري طب أطفال وحساسية أن صحة الفم تمثل جزءاً أساسياً من صحة الإنسان العامة، ولا تقتصر أهميتها على سلامة الأسنان فحسب، بل تشمل أيضاً اللسان واللثة والأنسجة المحيطة بها، مشيراً إلى أن فحص الفم والأسنان قد يوفر مؤشرات مهمة تساعد الطبيب على تقييم الحالة الصحية للمريض، ورصد بعض المشكلات التي قد تستدعي مزيداً من الفحوص الطبية.

وأوضح أن الفم يعكس جانباً من العادات الصحية للفرد ومدى اهتمامه بالنظافة والعناية الشخصية، لافتاً إلى أن أمراض الفم والأسنان واللثة من المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن الحد من كثير منها من خلال الالتزام بالعادات الوقائية والفحوص الدورية.

الأكثر شيوعاً

وأشار إلى أن تسوس الأسنان يُعد من أكثر أمراض الفم انتشاراً، وقد يتسبب في آلام حادة تؤثر في جودة حياة المصابين، وتنعكس على قدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية، بما في ذلك الانتظام في الدراسة والعمل.

وشدد على أن الوقاية تظل أفضل من العلاج، وأن العناية المنتظمة بالأسنان تبدأ باتباع ممارسات يومية بسيطة، في مقدمتها تنظيف الأسنان مرتين يومياً على الأقل باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، إلى جانب تقليل تناول السكريات والحلويات والمشروبات المحلاة والغازية، والحد من الإفراط في تناول الشاي والقهوة، خصوصاً عند إضافة السكر إليهما.

ولفت إلى أهمية الاهتمام بنظافة الفم واستخدام السواك، باعتباره من الممارسات التي حث عليها الإسلام، مستشهداً بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، بما يعكس اهتمام الدين الإسلامي بالنظافة والعناية الشخصية.

التهابات اللثة

وأضاف أن المشكلات الصحية لا تقتصر على التسوس، بل تشمل التهابات اللثة، ومشكلات اللسان، والالتهابات الفطرية والبكتيرية التي قد تؤثر في صحة الفم، وتتطلب التشخيص والعلاج المناسبين لتجنب تطورها.

كما أشار إلى انتشار مشكلات عدم انتظام الأسنان بين الأطفال، إذ يعاني بعضهم من تزاحم الأسنان أو عدم اصطفافها بصورة صحيحة، ما قد يستدعي التدخل باستخدام تقويم الأسنان لتحسين انتظامها ووظائفها.

ونبه إلى بعض العادات السلوكية لدى الأطفال التي قد تؤثر في نمو الأسنان والفكين، ومن أبرزها مص الإصبع واستخدام اللهاية لفترات طويلة، خصوصاً مع استمرار هذه العادات بعد الأعمار المناسبة، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة أطفالهم والعمل على تصحيح هذه السلوكيات مبكراً، بالتعاون مع طبيب الأسنان عند الحاجة.

فحوص دورية

وأكد أهمية إجراء فحوص دورية لدى طبيب الأسنان بمعدل مرة كل ستة أشهر تقريباً، للاطمئنان على سلامة الأسنان واللثة والأنسجة المحيطة بها، والكشف المبكر عن أي مشكلات قبل تفاقمها، موضحاً أن التدخل العلاجي في المراحل الأولى غالباً ما يكون أبسط وأقل تكلفة مقارنة بعلاج الحالات المتقدمة.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص يترددون في زيارة طبيب الأسنان بسبب الخوف من الألم، سواء المرتبط ببعض الإجراءات العلاجية أو بتجارب سابقة، فضلاً عن القلق من التكاليف، لا سيما عندما لا تشمل وثائق التأمين الصحي بعض علاجات الأسنان.

وأوضح أن هذا التردد قد يؤدي إلى تأجيل العلاج وتفاقم المشكلات، ما يجعل التدخل لاحقاً أكثر تعقيداً وارتفاعاً في التكلفة، مشيراً إلى أهمية تعزيز ثقافة الفحص المبكر والوقاية، وعدم انتظار ظهور الألم قبل مراجعة الطبيب.

تقنيات

وأشار إلى أن دبي شهدت تطوراً ملحوظاً في تقنيات طب الأسنان والخدمات العلاجية، بما يوفر خيارات متقدمة للتشخيص والعلاج، إلى جانب الاهتمام المتزايد بنشر الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني السلوكيات الوقائية.

وأضاف أن البرامج الصحية الموجهة لطلبة المدارس، التي تتضمن فحوصاً دورية للأسنان وصحة الفم، تمثل خطوة مهمة في اكتشاف المشكلات مبكراً، وترسيخ ثقافة العناية بصحة الفم لدى الأطفال منذ الصغر.

وأكد على أن الحفاظ على صحة الفم يبدأ من الممارسات اليومية داخل المنزل، ويتكامل مع الفحوص الطبية المنتظمة والتدخل المبكر، مشدداً على أن العناية بالأسنان واللثة ليست مسألة جمالية فحسب، بل جزء لا يتجزأ من الوقاية الصحية وجودة الحياة.