لا أدلة علمية قوية تثبت أن شرب الماء البارد أو المثلج يسبب النوبات القلبية

وصول الماء شديد البرودة إلى المريء قد يثير استجابات عصبية انعكاسية

نزلات البرد تنتج عن عدوى فيروسية ولا يسببها تناول الماء البارد أو المثلجات



أثارت منشورات ومقاطع مصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعدما زعمت أن شرب الماء البارد قد يؤدي إلى إغلاق شرايين القلب، والتسبب بأزمات قلبية ومضاعفات صحية خطيرة.

ومع الانتشار الواسع لهذه التحذيرات، وما صاحبها من تفاعل وتساؤلات، استطلعت «البيان» آراء عدد من استشاريي وأطباء القلب والباطنية، للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، ومدى صحتها علمياً.

وأكد المختصون أن معظم المعلومات المتداولة تفتقر إلى أدلة علمية موثوقة، موضحين أن بعض الأعراض التي قد يشعر بها البعض بعد شرب الماء شديد البرودة، ترتبط باستجابات فسيولوجية مؤقتة، أو حالات صحية محددة، ولا تعني بالضرورة وجود خطر مباشر على القلب أو الشرايين.

لا دليل على الجلطات

أكد استشاري القسطرة القلبية والمتخصص في نظم القلب، الدكتور عبد الله عبد الرحمن الهاجري، أنه لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن شرب الماء البارد أو المثلج يسبب النوبات القلبية، أو يؤدي مباشرة إلى انسداد الشرايين، أو توقف القلب لدى الأشخاص الأصحاء.

وأوضح أن وصول الماء شديد البرودة إلى المريء والمعدة، قد يثير استجابات عصبية انعكاسية تؤثر بصورة مؤقتة في بعض وظائف الجسم، بما في ذلك معدل ضربات القلب، وقد يشعر بعض الأشخاص بالخفقان أو الانزعاج الصدري لفترة قصيرة، إلا أن ذلك لا يعني وجود ضرر مباشر في القلب أو الأوعية الدموية.

وأشار إلى أن الدوخة أو الخفقان اللذين قد يظهران بعد شرب الماء البارد، لا يمكن تفسيرهما دائماً بدرجة حرارة الماء وحدها، خاصة إذا كان الشخص قد تعرض للحرارة أو بذل مجهوداً بدنياً، حيث يكون الجسم في هذه الحالات عرضة للجفاف، وفقدان السوائل والأملاح، وتوسع الأوعية الدموية، وهي عوامل قد تسبب أعراضاً مشابهة، حتى دون وجود مشكلات قلبية.

ظاهرة نادرة

ولفت الهاجري إلى وجود ظاهرة طبية نادرة، تعرف باسم «اضطراب نظم القلب المحرض بالبلع»، حيث يمكن أن يحدث تغير في نظم القلب أثناء ابتلاع الطعام أو الشراب نتيجة تداخل الإشارات العصبية مع النشاط الكهربائي للقلب.

وأوضح أن الأدبيات الطبية وثقت حالات فردية محدودة جداً، من بينها حالة رياضي أصيب بنوبات رجفان أذيني بعد شرب الماء المثلج عقب ممارسة الرياضة، كما رصدت بعض الدراسات أشخاصاً أبلغوا عن تكرر نوبات الرجفان الأذيني لديهم بعد تناول أطعمة أو مشروبات باردة، مشيراً إلى أن هذه الحالات تظل استثنائية، ولا يمكن تعميمها على عامة الناس.

وأضاف أن بعض المرضى الذين يعانون الرجفان الأذيني أو اضطرابات نظم القلب، قد يلاحظون ارتباط ظهور الأعراض لديهم بالمشروبات شديدة البرودة، وفي هذه الحالات يفضل مناقشة الأمر مع الطبيب المعالج، وتجنب المحفزات التي يلاحظ المريض ارتباطها بالأعراض.

التأثير المؤقت

من جانب آخر، أوضح استشاري أمراض القلب واختصائصي أمراض القلب التداخلية الدكتور راهول تشودري، أن بعض الأعراض المرتبطة بشرب الماء البارد يمكن تفسيرها بما يعرف بالعصب الحائر أو العصب المبهم، الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيم ضربات القلب، وعدد من الوظائف اللاإرادية في الجسم.

وقال إن شرب الماء شديد البرودة بسرعة، قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى تحفيز انعكاسات عصبية مؤقتة، يمكن أن تؤثر في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم لفترة قصيرة، موضحاً أن هذه الاستجابات تكون غالباً عابرة وغير خطيرة.

وأضاف أن الجسم بعد التعرض للحرارة أو ممارسة نشاط بدني مكثف، قد يكون في حالة جفاف أو اضطراب مؤقت في ضغط الدم، أو توسع في الأوعية الدموية، وهي عوامل قد تفسر الدوخة أو خفة الرأس أو الخفقان بصورة أكبر من تأثير درجة حرارة الماء نفسها.

وأوضح أن معظم مرضى القلب يستطيعون شرب الماء البارد بأمان، ولا توجد توصيات طبية عامة تلزم مرضى الشرايين التاجية أو مرضى القلب المستقرين بتجنب المشروبات الباردة.

تاريخ مرضي

بحسب د. تشودري، فإن الفئات التي قد تحتاج إلى قدر أكبر من الانتباه، تشمل الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي لاضطرابات نظم القلب المرتبطة بالبلع، أو المرضى الذين يعانون بطئاً شديداً في ضربات القلب، أو من لديهم نوبات متكررة من الإغماء غير المفسر، أو الخفقان المصاحب للمشروبات شديدة البرودة.

وأكد أن ظهور ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة الشديدة أو اضطراب واضح في ضربات القلب بعد شرب الماء البارد، يستدعي تقييماً طبياً لمعرفة السبب الحقيقي، وعدم الاكتفاء بإرجاع الأعراض إلى برودة الماء فقط.

وأكد د. تشودري أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن شرب الماء البارد بعد ممارسة الرياضة يسبب النوبات القلبية لدى الأشخاص الأصحاء، كما لا يوجد ما يثبت أن الماء المثلج يؤدي إلى إغلاق الشرايين التاجية.

وأضاف أن من أكثر المعلومات المتداولة خطأً، الاعتقاد بأن جميع مرضى القلب يجب أن يشربوا الماء الدافئ فقط، مشيراً إلى أن الإرشادات الطبية المتبعة في أمراض القلب لا تتضمن مثل هذه التوصية بشكل عام، وإنما قد تكون هناك احتياطات خاصة ببعض المرضى، وفق حالتهم الصحية الفردية.

العصب الحائر

بدوره، أكد استشاري القلب د. هشام طايل، عدم وجود أي أدلة علمية تثبت أن شرب الماء البارد يسبب انسداد الشرايين أو النوبات القلبية لدى الأشخاص الأصحاء، موضحاً أن بعض الأعراض التي قد تظهر بعد تناول الماء شديد البرودة، ترجع إلى استجابات فسيولوجية مؤقتة، وليست إلى مشكلة قلبية مباشرة.

وأوضح أن شرب كميات كبيرة من الماء المثلج بسرعة، قد يحفز العصب الحائر (المبهم)، المسؤول عن المساهمة في تنظيم ضربات القلب، ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى تباطؤ عابر في النبض، أو شعور مؤقت بالدوخة وخفة الرأس، خاصة بعد المجهود البدني أو التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

وأضاف أن الماء شديد البرودة قد يسبب أيضاً تقلصاً مؤقتاً في عضلات المريء، ما ينتج عنه ألم أو انزعاج في منتصف الصدر، قد يعتقد البعض خطأً أنه ألم ناتج عن مشكلة قلبية، بينما يكون مصدره الحقيقي الجهاز الهضمي.

ونفى طايل صحة المزاعم المتداولة بشأن قدرة الماء البارد على «تجميد الدهون»، أو التسبب في انسداد الشرايين، مؤكداً أن الجسم يعدّل درجة حرارة السوائل سريعاً بعد دخولها إلى الجهاز الهضمي، وأن ترسب الدهون داخل الشرايين عملية مرضية مزمنة، لا علاقة لها بدرجة حرارة المشروبات.

الزكام والجلطات

من جانبه، أكد استشاري الطب الباطني د. مصطفى العلوان، أن الأسئلة المتعلقة بأضرار الماء البارد تعد من أكثر التساؤلات المتكررة في العيادات الطبية، خصوصاً بعد انتشار مقاطع قصيرة تقدم معلومات صحية غير دقيقة.

وأوضح أن من أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعاً بين الناس، الربط بين شرب الماء البارد والإصابة بالزكام، أو التسبب في أمراض القلب، مؤكداً أن نزلات البرد تنتج عن عدوى فيروسية، ولا يسببها تناول الماء البارد أو المشروبات المثلجة.

وأضاف أن الماء البارد آمن في الغالب لدى الأشخاص الأصحاء، ولا توجد أدلة طبية تثبت أنه يؤدي إلى الجلطات القلبية، أو انسداد الشرايين، كما يُشاع. وقد يسبب لدى بعض الأشخاص صداعاً عابراً أو شعوراً مؤقتاً بالانزعاج في الحلق أو المعدة، بينما قد ترتبط أعراض مثل الدوخة أو الخفقان في بعض الحالات باستجابات فسيولوجية مؤقتة، أو بعوامل أخرى مثل الجفاف والإجهاد الحراري، وليس بوجود خطر مباشر على القلب.

وأشار إلى أن بعض مرضى اضطرابات المريء، قد يعانون ألماً أو صعوبة في البلع عند تناول السوائل شديدة البرودة، فيما يحتاج كبار السن ومرضى القلب والكلى إلى الالتزام بتعليمات أطبائهم حول كميات السوائل المناسبة لهم.

وأشار إلى أن الأهم من درجة حرارة الماء، هو الحرص على شرب كميات كافية من السوائل، والحفاظ على الترطيب المنتظم، مع مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة أو غير معتادة تستدعي التقييم الطبي.

ترطيب الجسم

وشدد الأطباء على أن النقطة الأهم لا تتعلق ببرودة الماء أو دفئه، وإنما بالحفاظ على الترطيب الكافي للجسم، وتعويض السوائل المفقودة بصورة منتظمة.

وأوضحوا أن الماء البارد والماء معتدل الحرارة يعدان خيارين مناسبين للترطيب، بل إن الماء البارد قد يكون أكثر قبولاً لبعض الأشخاص، ويساعدهم على شرب كميات أكبر من السوائل والشعور بالانتعاش، خاصة بعد المجهود البدني أو التعرض للحرارة.

وأكدوا في الوقت ذاته ضرورة الانتباه إلى الأعراض التحذيرية، مثل ألم الصدر المستمر، وضيق التنفس، والإغماء، والخفقان الشديد المصحوب بالدوخة، وعدم افتراض أنها مجرد تأثير عابر للماء البارد، بل المبادرة إلى طلب التقييم الطبي عند حدوثها.

ويجمع المختصون على أن الرسالة الأهم للجمهور، هي عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تشير الأدلة العلمية الحالية إلى أن شرب الماء البارد آمن بالنسبة لغالبية الناس، بينما تبقى حالات التأثر القلبي المرتبطة بالمشروبات شديدة البرودة نادرة، ومحصورة في فئات محددة، تحتاج إلى تقييم ومتابعة طبية متخصصة.