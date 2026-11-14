أطباء يحذرون من تزايد إصابة الشباب بالسكري





أكد أطباء متخصصون في الغدد الصماء والسكري أهمية إجراء الفحوص الدورية للفئات الأكثر عرضة للإصابة قبل ظهور الأعراض، لافتين إلى أن مرض السكري من النوع الثاني قد يتطور على مدى سنوات من دون علامات واضحة، فيما يتيح الكشف عن مقدمات السكري التدخل للوقاية من المرض أو تأخير ظهوره.



جاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن السكري يصيب نحو 1.3 مليون بالغ في الإمارات، مؤكدة أهمية توسيع برامج الفحص الدوري.



ورصد الأطباء، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، تزايد تشخيص النوع الثاني لدى الشباب والمراهقين، وربطوا ذلك بالسمنة وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية.

هدوء المرض

وفي هذا الإطار أفاد الدكتور سهيل أشرف، استشاري الغدد الصماء والسكري، بأن أعداد الشباب الذين يُشخّصون بالسكري من النوع الثاني آخذة في الارتفاع، مشيراً إلى أن قلة النشاط البدني ونمط الحياة الخامل والأنظمة الغذائية غير الصحية من أبرز العوامل التي تسهم في هذا الاتجاه.

وأوضح أن أعراض السكري قد تكون خفيفة في بدايتها، ومن أبرزها زيادة العطش وكثرة التبول والتعب وفقدان الوزن من دون سبب واضح.

وشدّد على أهمية طلب الاستشارة الطبية عند ملاحظة هذه العلامات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري.

وأشار إلى أن النساء اللواتي سبق أن أُصبن بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني لاحقاً.



وأضاف أن اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني يساعدان على الوقاية من كثير من حالات السكري من النوع الثاني.

وقد يساعد فقدان ما بين 10% و15% من وزن الجسم بعض المصابين بالنوع الثاني ممن يعانون زيادة الوزن أو السمنة على تحسين مستويات السكر، وقد يصل بعضهم إلى مرحلة هدوء المرض.

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع السكر يزيد خطر تضرر شبكية العين والأعصاب، خصوصاً في القدمين، فضلاً عن مشكلات الكلى والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبيّن أشرف أن أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز تتيح متابعة مستوياته على مدار اليوم، وتساعد المريض والطبيب على رصد نوبات الارتفاع والانخفاض.

ويمكن ربط هذه الأجهزة بمضخات الإنسولين ضمن أنظمة الحلقة المغلقة، التي تعدّل ضخ الإنسولين استناداً إلى القراءات، خصوصاً لدى المصابين بالسكري من النوع الأول.



مقدمات السكري

وأوضح الدكتور صالح حسين، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري، أن حالات السكري تتركز بدرجة أكبر في الفئة العمرية بين 40 و59 عاماً، فيما بات النوع الثاني يُشخّص أيضاً لدى مراهقين وأطفال. وعزا هذا التحول إلى عوامل من بينها السمنة وقلة الحركة، إلى جانب الاستعداد الوراثي ووجود تاريخ عائلي للمرض لدى عدد من المصابين.



وذكر أن العطش الشديد وكثرة التبول والتعب المستمر وفقدان الوزن غير المبرر قد تكون من العلامات الأولى للإصابة. وفي بعض الحالات، يتأخر اكتشاف المرض حتى تتكرر التهابات المسالك البولية أو الجلد، أو تظهر تقرحات في القدم.

ودعا إلى إجراء الفحوص الدورية لمن يعانون زيادة الوزن مع عوامل خطر إضافية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب الدهون أو وجود تاريخ عائلي للمرض، وكذلك للنساء اللواتي سبق أن أُصبن بسكري الحمل أو يعانين متلازمة تكيس المبايض.



ولفت إلى أن الكشف عن مرحلة مقدمات السكري يتيح التدخل قبل تطور الحالة إلى النوع الثاني.

وأظهرت نتائج البرنامج الأمريكي للوقاية من السكري أن تدخلاً شمل خفض الوزن وممارسة نشاط بدني معتدل لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً خفّض خطر الإصابة بالنوع الثاني بنسبة 58% لدى المشاركين المعرّضين للإصابة.



وأشار حسين إلى أن تأخر التشخيص أو استمرار ارتفاع السكر يزيد خطر اعتلال الشبكية والكلى والأعصاب، ويرفع احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب وأمراض الشرايين الطرفية.

وقد تتفاقم تقرحات القدم عند اجتماع ضعف التروية الدموية وفقدان الإحساس والالتهابات الشديدة، وصولاً إلى البتر في الحالات المتقدمة.



وفي شأن العلاج، بيّن أن بعض الأدوية الحديثة للسكري من النوع الثاني تساعد على خفض الوزن، فيما توفر أدوية أخرى فوائد لحماية القلب والكلى لدى فئات محددة من المرضى.

كما تسهم أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز ومضخات الإنسولين الذكية في تقليل نوبات هبوط السكر وزيادة الوقت الذي يقضيه المريض ضمن النطاق المستهدف.

وأشار إلى استمرار الأبحاث بشأن استخدام الخلايا الجذعية في علاج السكري.



العلامات المبكرة

من جانبه، أشار الدكتور جيم فيليب، استشاري الغدد الصماء، إلى أن قضاء ساعات طويلة أمام الهواتف وأجهزة الألعاب يقلل فرص الحركة اليومية لدى الأطفال، فيما يسهم انتشار الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة والمشروبات المحلّاة، مع انخفاض تناول الألياف، في زيادة خطر السمنة ومقاومة الإنسولين.



وبيّن أن أعراض السكري من النوع الأول تظهر عادة خلال أيام أو أسابيع، فيما يتطور النوع الثاني تدريجياً وقد يظل لسنوات من دون أعراض ملحوظة.

وتشمل العلامات التي تستدعي الانتباه العطش المستمر وكثرة التبول والشعور المتكرر بالجوع والتعب وفقدان الوزن غير المبرر وتشوش الرؤية، إلى جانب بطء التئام الجروح وتكرار الالتهابات في بعض الحالات.



وحذّر من أن تأخر تشخيص النوع الأول قد يؤدي إلى الحماض الكيتوني السكري، الذي قد يصاحبه قيء وألم في البطن وتسارع في التنفس، ويستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.

ولفت إلى أهمية الفحص السنوي لمن ثبتت إصابتهم بمقدمات السكري.

وتوصي الجمعية الأمريكية للسكري ببدء الفحص لبقية البالغين من سن 35 عاماً، وإعادته كل ثلاث سنوات على الأقل إذا كانت النتائج طبيعية، مع تقصير المدة بحسب عوامل الخطورة.



وأوضح فيليب أن ممارسة النشاط البدني بانتظام، والتحكم في الوزن، وزيادة تناول الحبوب الكاملة والخضراوات، والحد من المشروبات المحلّاة والأطعمة فائقة المعالجة، تساعد على تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني أو تأخير ظهوره.

وأضاف أن الكشف المبكر وضبط مستويات السكر يساعدان على الحد من مضاعفات القلب والكلى والعينين والأعصاب، مشيراً إلى أن فقدان الإحساس في القدمين قد يجعل المريض لا ينتبه إلى جرح صغير حتى يتطور إلى قرحة أو التهاب.

وعن تقنيات المتابعة، أوضح أن أجهزة المراقبة المستمرة تقيس مستويات الغلوكوز في السائل تحت الجلد وترسل القراءات إلى الهاتف أو الساعة الذكية كل بضع دقائق وعند ربطها بمضخات الإنسولين ضمن أنظمة التوصيل الآلي، يمكن تعديل الضخ أو تعليقه مؤقتاً وفق اتجاه القراءات، ما يساعد على إبقاء مستويات الغلوكوز ضمن النطاق المستهدف لفترات أطول ويخفف عبء المتابعة اليومية.

ولفت إلى أن بعض العلاجات المناعية أظهرت قدرة على تأخير ظهور المرحلة السريرية من السكري من النوع الأول لدى فئات محددة عند اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض.



الفحص الدوري

وأفاد الدكتور أسامة بركات، استشاري طب الغدد الصماء، بأن نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، التي نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 22.4% من البالغين يعانون السمنة، وأن 59.1% لا يمارسون النشاط البدني بالمستوى الكافي.

كما أظهرت الفحوص ارتفاع مستوى سكر الدم لدى 12.5% من البالغين المشاركين في المسح.



وشدّد على أهمية الفحص قبل ظهور الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة، ومن لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، خصوصاً لدى الأقارب من الدرجة الأولى، وكذلك المصابين بارتفاع ضغط الدم أو اضطراب الدهون أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار إلى أهمية النظر في فحص الأطفال والمراهقين عند وجود زيادة في الوزن أو سمنة مصحوبة بعامل خطر إضافي، مثل التاريخ العائلي أو علامات مقاومة الإنسولين.

ودعا إلى الانتباه إلى ظهور العطش وكثرة التبول وفقدان الوزن بصورة سريعة لدى الأطفال، إذ قد تشير هذه العلامات إلى السكري من النوع الأول.

وبيّن أن خفض الوزن قد يساعد على تقليل مقاومة الإنسولين وخطر تطور السكري لدى الأشخاص المعرّضين للإصابة.

وأوصى بممارسة نشاط بدني متوسط الشدة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً، وإدراج تمارين المقاومة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، وتقليل الجلوس لفترات طويلة.

وتشمل التغييرات الغذائية الحد من المشروبات المحلّاة والوجبات السريعة، وزيادة تناول الخضراوات والألياف، والتحكم في حجم الوجبات.

ولفت بركات إلى أن متابعة السكر التراكمي جزء من خطة علاجية أوسع تهدف إلى حماية القلب والكلى والعينين والأعصاب، وتشمل الفحص الدوري للمضاعفات واختيار العلاج المناسب لكل مريض.

وأوضح أن بعض العلاجات الحديثة تساعد على خفض مستويات السكر والوزن، فيما قد تسهم أدوية أخرى في إبطاء تدهور وظائف الكلى وتقليل خطر تفاقم قصور القلب لدى المرضى المؤهلين.



وأضاف أن التطبيقات الذكية تساعد المرضى على تسجيل الوجبات والنشاط البدني ومشاركة قراءات الغلوكوز مع الفريق الطبي، فيما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تحليل أنماط ارتفاع السكر وانخفاضه ودعم التقييم الطبي.



وأكد أن التشخيص المبكر والتثقيف الصحي والالتزام بالعلاج والمتابعة المنتظمة تساعد المرضى على تجنّب كثير من المضاعفات ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية ومنتجة.