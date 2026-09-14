35 ألف حالة ضمن المتابعة الذكية بمنصة «الإمارات للخدمات الصحية»

كشفت مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن تطوير منصة للمراقبة الذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمتابعة رحلة المريض، بدءاً من التقييم السريري، مروراً بقرار إدخاله إلى وحدة العناية المركزة أو خروجه منها، وصولاً إلى التنفيذ الفعلي وقياس النتائج.

وأوضحت أن أعمال التقييم والمراجعة شملت عشرات الآلاف من الحالات السريرية ضمن مراحل التشغيل الصامت والتحليل السريري، بما في ذلك أكثر من 34 ألفاً و935 حالة ضمن نطاق المراجعة السريرية، مشيرة إلى أن النتائج تخضع لمراجعات مستمرة من اللجان السريرية المختصة ضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد.

وقالت مباركة إبراهيم، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث للعناية المركزة للتبرع وزراعة الأعضاء الذي اختتم أعماله أمس «الأحد»، إن المؤسسة تبنت مبادرة مبتكرة لتطوير نموذج قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيلي، يهدف إلى دعم القرارات المتعلقة بإدخال المرضى إلى وحدات العناية المركزة والخروج منها.

ضمن مشروع تجريبي يقوده الأطباء ويخضع حالياً للتقييم من خلال التشغيل الصامت والمراجعة السريرية المتخصصة. وأوضحت أن النموذج يعتمد على معايير وسياسات العناية المركزة المعتمدة في المؤسسة، إذ يقوم بتحليل البيانات السريرية المتاحة وإبراز المؤشرات والعوامل ذات الصلة بالحالة المرضية،.

وتقديم تقييمات تفسيرية داعمة للقرار السريري، مع التأكيد على أن القرار النهائي والمسؤولية السريرية الكاملة يظلان بيد الطبيب المعالج.