«الصحة» تحدّث خدمات الصيدليات لتقليص الإجراءات

وبموجب التحديثات الجديدة، استبدلت الوزارة عدداً من المسميات العامة بأخرى أكثر تحديداً لطبيعة الخدمة، إذ أصبح مسمى «ترخيص مؤسسة صيدلانية» هو «الترخيص لصيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية»، فيما تغير اسم خدمة «تعديل ترخيص مؤسسة صيدلانية» إلى «تعديل ترخيص صيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية».
كما أعادت الوزارة تسمية خدمة «إعادة منح ترخيص مؤسسة صيدلانية» لتصبح «إعادة الترخيص لصيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية»، في خطوة تهدف إلى جعل اسم الخدمة أكثر تعبيراً عن الإجراء الذي يحتاج إليه المتعامل.
وطالت التحديثات كذلك الخدمات المرتبطة بالصيدليات الإلكترونية والتوصيل، إذ أصبح اسم خدمة «إصدار/إلغاء تصريح الصيدلية الإلكترونية» هو «إصدار/إلغاء تصريح صيدلية عامة إلكترونية»، فيما تغيرت خدمة «إصدار/إلغاء تصريح صيدلية للتوصيل إلى المنزل» إلى «إصدار/إلغاء تصريح التوصيل للمنازل للصيدلية العامة».