«الصحة» تحدّث خدمات الصيدليات لتقليص الإجراءات

أعادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الصيدلانية، ضمن توجه يستهدف اختصار رحلة المتعامل وتقليل الخطوات والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، مع تحديث مسميات عدد من الخدمات لتصبح أكثر وضوحاً وسهولة».

وشملت التغييرات، إعادة النظر في إجراءات عدد من الخدمات المرتبطة بترخيص الصيدليات وتصاريح عملها، إلى جانب تطوير تفاصيل التقديم والمستندات المطلوبة والرسوم ومدد الإنجاز في عدد منها، بما يرفع كفاءة الخدمة ويجعل تجربة المتعامل أكثر سرعة وسلاسة.

وبموجب التحديثات الجديدة، استبدلت الوزارة عدداً من المسميات العامة بأخرى أكثر تحديداً لطبيعة الخدمة، إذ أصبح مسمى «ترخيص مؤسسة صيدلانية» هو «الترخيص لصيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية»، فيما تغير اسم خدمة «تعديل ترخيص مؤسسة صيدلانية» إلى «تعديل ترخيص صيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية».

وامتد التحديث إلى خدمات التجديد والإلغاء، ليصبح «تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية» تحت مسمى «تجديد ترخيص صيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية»، و«إلغاء ترخيص مؤسسة صيدلانية» إلى «إلغاء ترخيص صيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية».

كما أعادت الوزارة تسمية خدمة «إعادة منح ترخيص مؤسسة صيدلانية» لتصبح «إعادة الترخيص لصيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية»، في خطوة تهدف إلى جعل اسم الخدمة أكثر تعبيراً عن الإجراء الذي يحتاج إليه المتعامل.

وطالت التحديثات كذلك الخدمات المرتبطة بالصيدليات الإلكترونية والتوصيل، إذ أصبح اسم خدمة «إصدار/إلغاء تصريح الصيدلية الإلكترونية» هو «إصدار/إلغاء تصريح صيدلية عامة إلكترونية»، فيما تغيرت خدمة «إصدار/إلغاء تصريح صيدلية للتوصيل إلى المنزل» إلى «إصدار/إلغاء تصريح التوصيل للمنازل للصيدلية العامة».