131 ألف مستفيد من التأمين الصحي الحكومي في الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة الصحية أن منظومة التأمين الصحي الحكومي توفر خدماتها حالياً لنحو 131 ألف مستفيد من موظفي الحكومة والمتقاعدين وأفراد أسرهم، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد من خلال منظومة متطورة تعتمد أحدث الحلول الرقمية.

وتواصل إدارة التأمين الصحي في الهيئة تنفيذ خططها التطويرية لتحديث منظومة التأمين الصحي، عبر الإشراف على برنامج متكامل يربط المستفيدين بشبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية داخل الإمارة وخارجها، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمات الطبية، ويرفع كفاءتها وجودتها.

وأكدت ميرة المهيري، مدير إدارة التأمين الصحي في الهيئة، أن الإدارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف التطوير المستمر لمنظومة التأمين الصحي، من خلال تحديث السياسات والإجراءات، وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في بناء نظام صحي متكامل ومستدام.

وأوضحت أن الإدارة تعتمد منهجية التحسين المستمر عبر المراجعة الدورية للعمليات التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من الحلول الرقمية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية، ورفع مستويات الرضا.

وأضافت أن الإدارة تضطلع بإعداد وتطوير الأنظمة والسياسات والمعايير المنظمة للتأمين الصحي، بما يعزز الحوكمة، ويوحد الإجراءات، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويضمن استدامة الخدمات الصحية وجودتها.

وكشفت المهيري أن منظومة التأمين الصحي الحكومي في الشارقة تخدم حالياً نحو 131 ألف مستفيد من الموظفين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، بما يعكس اتساع نطاق التغطية الصحية ودور المنظومة في توفير حماية صحية شاملة تعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

وأشارت إلى استمرار العمل على توسيع الشراكات مع الجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية الطبية، بهدف تنويع الخيارات العلاجية، والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم تجربة صحية أكثر كفاءة ومرونة.