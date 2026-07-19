39.6 ألف متبرع مسجل في برنامج «حياة»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد المسجلين الراغبين في المساهمة بدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» وصل إلى 39 ألفاً و622 متبرعاً، مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب الوزارة فإن «حياة» يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات، ويؤكد الإنجازات الرائدة، التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية، التي تشهد تحولاً إيجابياً على جميع المستويات.

وتعمل الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز جهودها في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، بوصفها خياراً إنسانياً ومجتمعياً متقدماً، من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع للارتقاء ببرنامج «حياة» وزيادة عدد المسجلين للتبرع في الدولة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن برنامج «حياة» يُعد الأسرع نمواً في العالم في مجال التبرع بالأعضاء .

أما فيما يتعلق بالشروط المرتبطة بالتسجيل في برنامج «حياة»، فقد أشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه «يمكن لكل فرد يحمل الهوية الإماراتية ويبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر أن يصبح متبرعاً بالأعضاء، ويمكن للأحياء التبرع بالكلى وجزء من الكبد إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أما المتبرعون المصابون بحالة الوفاة الدماغية فيمكنهم إنقاذ ما يصل إلى 8 أشخاص، عن طريق التبرع بالقلب، والكبد، والكليتين، والرئتين، والبنكرياس».