750 ألف «زيارة طوارئ» في مستشفيات «الإمارات الصحية» 2025

سجّلت مستشفيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 750 ألفاً و820 زيارة لمرضى الطوارئ خلال عام 2025، توزعت على مستشفيات المؤسسة في دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وأوضحت بيانات أن الشارقة استحوذت على النصيب الأكبر من زيارات الطوارئ، بواقع 336 ألفاً و519 زيارة، تلتها رأس الخيمة بـ 198 ألفاً و828 زيارة، ثم الفجيرة بـ 174 ألفاً و228 زيارة، وأم القيوين بـ 36 ألفاً و449 زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات في دبي 4 آلاف و796 زيارة.

وتصدّر مستشفى دبا الفجيرة قائمة مستشفيات المؤسسة، من حيث عدد زيارات مرضى الطوارئ خلال العام الماضي، مسجلاً 114 ألفاً و438 زيارة، تلاه مستشفى صقر في رأس الخيمة بـ 102 ألف و240 زيارة، ثم مستشفى القاسمي في الشارقة بـ 91 ألفاً و169 زيارة، ومستشفى كلباء بـ 75 ألفاً و240 زيارة، ومستشفى خورفكان بـ 65 ألفاً و366 زيارة.

كما سجّل مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله 59 ألفاً و161 زيارة، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال 50 ألفاً و347 زيارة، ومستشفى أم القيوين 36 ألفاً و449 زيارة.