أمل المهيري.. 3 عقود في خدمة صحة المرأة وتمكينها

على مدار أكثر من ثلاثة عقود، كرّست الدكتورة أمل الملا المهيري مسيرتها المهنية لخدمة صحة المرأة، واضعة خبرتها الطبية والعلمية في دعم قضايا النساء وتعزيز جودة حياتهن، لتصبح من الأسماء البارزة في مجال طب النساء والتوليد في دولة الإمارات.

مسيرة

بدأت المهيري مسيرتها المهنية بشغف تجاه صحة المرأة ورعايتها في مختلف مراحل حياتها، واستطاعت خلال سنوات عملها أن تجمع بين الممارسة الطبية والأكاديمية والعمل المجتمعي، في نموذج متكامل، يعكس أهمية الربط بين العلاج والتوعية والتمكين، وتشغل حالياً منصب استشارية في طب النساء والتوليد، إلى جانب عملها أستاذاً مساعداً ملحقاً في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث تسهم في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة من الكوادر الطبية.

مناصب

وتولت المهيري عدداً من المناصب القيادية في القطاع الصحي، وأسهمت في تطوير برامج ومبادرات، ركزت على الارتقاء بخدمات صحة المرأة وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي، كما شاركت في إطلاق حملات وطنية، هدفت إلى نشر المعرفة الصحية بين النساء، وتشجيعهن على تبني أنماط حياة أكثر صحة واستدامة.

تطوع

ولم يقتصر دورها على الجانب الطبي فحسب، بل امتد إلى العمل المجتمعي والتطوعي، حيث أسست مبادرة «Her Wellness Way»، التي تعنى بدعم الصحة الشاملة للمرأة، وتعمل على تعزيز مفهوم العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية، من خلال برامج توعوية وأنشطة تثقيفية، تسهم في تمكين المرأة من اتخاذ قرارات صحية واعية، وتحسين جودة حياتها، وتؤمن بأن صحة المرأة تمثل ركيزة أساسية لصحة الأسرة والمجتمع، وهو ما انعكس في مختلف مبادراتها ومشاريعها المهنية على مدار السنوات الماضية.

جوائز

وحصدت المهيري خلال مسيرتها العديد من الجوائز والتكريمات المهنية والتعليمية تقديراً لإسهاماتها المتميزة وجهودها المتواصلة في تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز مكانة التثقيف الصحي، لتواصل اليوم مسيرتها أحد النماذج الإماراتية الملهمة في خدمة المجتمع، وتمكين المرأة صحياً ومعرفياً.