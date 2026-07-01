«إرادة»: العلاج من الإدمان شجاعة وتعافٍ

أكد مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي أن التوعية المجتمعية تمثل ركناً أساسياً في الوقاية من مخاطر المخدرات، مشيراً إلى أن الرسائل التوعوية لم تعد تقتصر على التحذير من التعاطي، بل تمتد إلى تمكين الأسر من مهارات الحوار مع الأبناء، والتعرف إلى المؤشرات المبكرة للمشكلة، وطلب المساعدة في الوقت المناسب، إضافة إلى الحد من الوصمة المجتمعية المرتبطة بالعلاج والتعافي.

وأشار إلى أن العلاج من الإدمان ليس وصمة، وأن طلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي.

وشدد المركز، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، على أن مواجهة مشكلة التعاطي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف جهود المؤسسات المعنية ودعم المجتمع المحلي للمبادرات الوقائية والتوعوية، بما يعزز نهجاً شاملاً لا يقتصر على المعالجة الأمنية، وإنما يتناول الأسباب والجذور ويفتح أبواب العلاج والاحتواء أمام من يحتاج إلى الدعم.

وقالت لطيفة محمد، رئيس قسم التوعية ووقاية المجتمع في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إن المركز شارك المناسبة عبر منصتين توعويتين؛ الأولى في «سيتي سنتر مردف» خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو، والثانية في «دبي هيلز مول» خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو.

حيث استهدفت المنصتان مختلف فئات المجتمع من خلال فعاليات توعوية وتفاعلية، وجوائز مخصصة، وخدمة الاستشارات الفورية للجمهور.

وأضافت أن منصة «دبي هيلز مول» نفذت بالتعاون مع مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية الهادفة إلى توحيد الجهود التوعوية والوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، فيما أقام المركز منصته في «سيتي سنتر مردف» ضمن برامجه التوعوية المجتمعية.

وأكدت أن المركز يسعى إلى ترسيخ اسم «إرادة» في أذهان أفراد المجتمع بوصفه رمزاً للأمل والعلاج والاحتواء، وملاذاً آمناً لكل من يحتاج إلى الدعم بعيداً عن الخوف أو الوصمة.

وأشارت إلى أن «شجرة الغاف» تتوسط المنصة باعتبارها رمزاً للمركز، ولما تحمله من دلالات في الموروث الإماراتي ترتبط بالصمود والثبات والانتماء.

وأشارت إلى أن المركز يولي جانب التوعية أهمية كبيرة، حيث نفذ خلال عام 2025 نحو 159 محاضرة وورشة توعوية، إلى جانب 11 حملة مجتمعية استهدفت المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة، في إطار جهوده للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي الوقائي.