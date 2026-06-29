3411 معاملة لإصدار وتجديد بطاقات صحية لأصحاب الهمم

أنجزت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 3411 معاملة لإصدار وتجديد البطاقات الصحية لأصحاب الهمم خلال عام 2025، منها 1108 معاملات لإصدار بطاقات جديدة، و2303 معاملات لتجديد بطاقات قائمة، ما يعكس استمرار الطلب على هذه الخدمة.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن معظم معاملات الإصدار نُفذت عبر القنوات الرقمية بواقع 1107 معاملات عبر الموقع الإلكتروني مقابل معاملة واحدة فقط عبر مراكز الطباعة، من أصل 1108 معاملات.

وفي التوزيع الشهري للإصدار، سجل شهر سبتمبر أعلى عدد من المعاملات بـ169 معاملة، تلاه يناير بـ135، ثم أكتوبر بـ105، وفبراير بـ102، ومارس بـ99، فيما سجل يوليو أدنى عدد بـ41 معاملة، وديسمبر 55، ويونيو 63 معاملة.

وفيما يتعلق بتجديد البطاقات، أنجزت المؤسسة 2303 معاملات، منها 2288 عبر الموقع الإلكتروني و15 عبر مراكز الطباعة. وسجل شهر مارس أعلى عدد من معاملات التجديد بـ281 معاملة، يليه يناير بـ252، ثم فبراير بـ210، وأغسطس بـ208، وسبتمبر بـ207، ومايو بـ203، فيما سجل يوليو وديسمبر أدنى عدد بـ142 معاملة لكل منهما.

وبذلك بلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر الموقع الإلكتروني لخدمتي الإصدار والتجديد 3395 معاملة من أصل 3411، أي ما نسبته نحو 99.5 %، مقابل 16 معاملة فقط عبر مراكز الطباعة.

وتمثل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات نوعية عززت من جودة الخدمات الصحية وكفاءة الأداء المؤسسي وجاهزية القطاع الصحي وترسيخ نموذج صحي مستدام يرتكز على التميز والكفاءة وجودة الرعاية الصحية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ، ويعزز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في المؤشرات الصحية وجودة الحياة.