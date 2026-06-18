«الصحة» توسّع قنوات مشاركة المتعاملين لتطوير الخدمات

أتاحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من القنوات والأدوات التفاعلية التي تمكن المتعاملين من المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم وتجاربهم، ضمن سياسة المشاركة الرقمية التي تتبناها لتعزيز الشفافية، وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين، معتبرة مشاركة أفراد المجتمع من المتعاملين وسيلة تصنع الفرق في تحسين الخدمات.

وأوضحت الوزارة أن قنوات المشاركة تشمل مجالس المتعاملين، والاستبيانات الرقمية، ومرصد الخدمات الحكومية، ومبادرة «نبض المتعامل»، وبرنامج «المتسوق السري»، إضافة إلى خدمة «تواصل 171»، بما يتيح للمتعاملين إيصال آرائهم وملاحظاتهم عبر قنوات متعددة.

مؤكدة أن سياسة المشاركة الرقمية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمع وإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين، معتبرة إياهم جزءاً من رحلة تطوير لخدمات رقمية ريادية وأكثر كفاءة.

وأشارت الوزارة إلى أن التميز الخدمي يبدأ بالاستماع إلى المتعاملين، والاستفادة من آرائهم وتجاربهم ومقترحاتهم في دعم جهود التحسين والتطوير المستمر، وبينت أن التواصل مع المتعاملين يستند إلى مجموعة من المبادئ تشمل المهنية والاحترام والاهتمام، إلى جانب الاستباقية في التعامل مع احتياجاتهم وملاحظاتهم.

وأفادت الوزارة بأن التزامها بسياسة المشاركة الرقمية هو نهج عمل يرسخ الشفافية ويفتح آفاقاً جديدة للتواصل الفعال مع كل فئات المجتمع، حيث يتعدى الأمر مسألة الاستماع إلى المقترحات فقط، بل العمل على تحويلها إلى آليات تطويرية ترتقي بجودة الخدمات الصحية لضمان مستقبل أفضل للجميع.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الاستفادة من قنوات المشاركة الرقمية المتاحة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويسهم في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.