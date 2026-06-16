34.9 ألف إجراء جراحي في منشآت «الإمارات للخدمات الصحية»

نفذت المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 34 ألفاً و953 إجراءً جراحياً خلال عام 2025، توزعت على مجموعة واسعة من التخصصات الجراحية والطبية الدقيقة، بما يعكس حجم النشاط التشغيلي في المستشفيات، وقدرتها على التعامل مع احتياجات علاجية متنوعة، من الجراحات العامة والنسائية وجراحات العظام، إلى القلب والمناظير والعيون وجراحات الأطفال والتخصصات الدقيقة.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن جراحة أمراض النساء والتوليد تصدرت قائمة الإجراءات الجراحية حسب التخصص، مسجلة 5 آلاف و420 إجراءً، تلتها الجراحة العامة بـ5 آلاف و299 إجراءً، ثم أمراض الجهاز الهضمي بـ3 آلاف و503 إجراءات، وجراحة العظام والعمود الفقري بـ3 آلاف و384 إجراءً، فيما سجلت أمراض القلب التداخلية 3 آلاف و117 إجراءً، وجراحة المناظير ألفين و777 إجراءً.

وبحسب البيانات، جاءت جراحة الأذن والأنف والحنجرة ضمن التخصصات الأعلى من حيث عدد الإجراءات، مسجلة ألفين و125 إجراءً، تلتها جراحة العيون بألفين و41 إجراءً، ثم جراحة الأطفال بألف و663 إجراءً، وجراحة الفم والوجه والفكين وطب الأسنان بألف و149 إجراءً، وجراحة المسالك البولية بألف و98 إجراءً، والجراحة التجميلية بألف و21 إجراءً.

كما شملت الإجراءات الجراحية تخصصات دقيقة ومتقدمة، منها جراحة الأوعية الدموية بواقع 555 إجراءً، وجراحة الأعصاب بـ466 إجراءً، وجراحة القلب بـ299 إجراءً، والأشعة بـ270 إجراءً.

وجراحة علاج الألم بـ176 إجراءً، وجراحة الصدر بـ150 إجراءً، إضافة إلى 135 إجراءً في الأشعة العصبية التداخلية، و73 إجراءً مشتركاً بين جراحة المسالك البولية والجراحة العامة.

وتعكس الأرقام اتساع نطاق الخدمات الجراحية التي تقدمها منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتنوعها بين الجراحات الأساسية والتخصصية والدقيقة، بما يدعم استمرارية الرعاية الصحية المتكاملة، ويعزز قدرة المنشآت على الاستجابة لمتطلبات المرضى في مختلف الإمارات.

كما تبرز البيانات حضور التخصصات المرتبطة بصحة المرأة والجراحة العامة والجهاز الهضمي والعظام والقلب ضمن أعلى الإجراءات الجراحية، وهو ما يشير إلى أهمية هذه الخدمات في تلبية الطلب المتزايد على الرعاية العلاجية والجراحية، ضمن منظومة صحية تركز على رفع كفاءة الخدمات وتحسين الوصول إليها.