«الصحة» تختصر زمن إنجاز خدماتها 70%

خفضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدد المستندات المطلوبة لإنجاز عدد من خدماتها بنسبة 81%، وقلّصت زمن الإنجاز بنسبة 70%، فيما بسّطت الخطوات والإجراءات بنسبة 50%، ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الرامي إلى تطوير خدمات حكومية أسرع وأسهل وأكثر كفاءة.

وشملت جهود الوزارة عدداً من المبادرات والخدمات، من بينها تطوير خدمات التقييم المهني الصحي، وتقديم خدمات بلا مستندات، وتعزيز كفاءة خدمات البطاقة الصحية، إلى جانب تبسيط خدمات تجديد المنشآت الصحية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.

وتأتي هذه النتائج في إطار مواصلة الوزارة تطوير منظومة خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال إعادة هندسة العمليات وتقليص المتطلبات والمستندات والإجراءات غير الضرورية، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية الحديثة، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وتنسجم التحسينات المنجزة مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، والانتقال إلى نموذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، يخفف الأعباء على الأفراد والشركات من حيث الوقت والجهد والموارد، ويدعم جودة حياة المجتمع.

وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» بهدف الوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، عبر 3 مراحل، تستهدف إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء غير الضروري منها وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.

ويرتكز البرنامج على مبدأ الانتقال من إجراءات حكومية مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات مبسطة ومختصرة، عبر دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء من خلال الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.

كما تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية في الدولة بالتبني الفوري للبرنامج، مع إجراء تقييمات مستمرة لمدى تقدم هذه الجهات في تحقيق أهدافه.