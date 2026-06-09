«الصحة» تعتمد الإجازات المرضية إلكترونياً

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إتاحة خدمة «تصديق الإجازات والتقارير الطبية» إلكترونياً، بما يتيح اعتماد الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالإجازات المرضية.

وأكدت الوزارة أن طلب تصديق الإجازة المرضية يجب أن يُقدَّم خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إصدارها، مشيرة إلى أن الإجازات المرضية المكتوبة يدوياً لا تُعتمد ضمن الخدمة.

وأوضحت أن الإجازات المرضية وإجازات المرافقين والتقارير الطبية الصادرة عن الجهات الصحية المحلية المعتمدة داخل الدولة لا تحتاج إلى إعادة تصديق من الوزارة، وتشمل دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية.

وبيّنت الوزارة أن الإجازات المرضية التي تقل مدتها عن خمسة أيام يتم تصديقها فورياً، فيما تُصدق الإجازات التي تزيد مدتها على خمسة أيام حتى شهر واحد إلكترونياً، ثم تُحال إلى اللجنة الطبية الفرعية المختصة بحسب الإمارة لاعتمادها.

وأضافت أن الإجازات المرضية التي تتجاوز شهراً واحداً تُصدق إلكترونياً ثم تُعرض على اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع للنظر فيها واعتمادها.

كما أوضحت أن الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى يتم اعتمادها من قبل المنشأة الصحية التي تولت علاج المريض، وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالإجازات المرضية أو التقارير الطبية الصادرة من خارج الدولة، أكدت الوزارة ضرورة تصديقها من وزارة الخارجية، مشيرة إلى أنه في حال رغبة المتعامل في اعتماد الإجازة المرضية داخل الدولة، تُحال إلى اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمراجعة والاعتماد.

وشددت الوزارة على أن تصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة يشترط أن تكون المنشأة مرخصة رسمياً، لافتة إلى أن خدمة التصديق لا تشمل نتائج التحاليل الطبية أو صور الأشعة أو تكاليف العلاج أو الفواتير الطبية.