سارة البستكي.. إماراتية تقود الجراحة الروبوتية نحو المستقبل

خطت الدكتورة سارة البستكي طريقها نحو التميز الطبي بثقة وإصرار، لتتحول سنوات الدراسة والتدريب والعمل المتواصل إلى قصة نجاح إماراتية تعكس ما يحققه المواطنون من حضور لافت في القطاع الصحي الخاص، فمنذ اختيارها مهنة الطب، وضعت نصب عينيها هدفاً واضحاً يتمثل في الوصول إلى أعلى مستويات التخصص والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية في دولة الإمارات.

من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بدأت رحلتها العلمية، ثم انتقلت إلى ألمانيا لاستكمال برنامج الإقامة الجراحية، قبل أن تحصل على زمالة جراحة القولون والمستقيم في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، وخلال تلك المراحل، واصلت بناء خبراتها العلمية والعملية، مستفيدة من أحدث الممارسات والتقنيات الطبية العالمية.

شغلت الدكتورة البستكي مناصب قيادية عدة خلال مسيرتها المهنية، وأسهمت من خلالها في تطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية، ومن أبرز هذه المناصب رئاستها لقسم الجراحة العامة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب تأسيسها ورئاستها لجمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم، كما شاركت في إطلاق برنامج لاعتماد الجراحة الروبوتية لتأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة أحدث التطورات الجراحية.

ومع تراكم الخبرة وتوسع المعرفة، نجحت البستكي في تحقيق إنجاز نوعي عندما أصبحت أول جراحة إماراتية متخصصة في الجراحة الروبوتية ضمن الجراحة العامة بعد انضمامها إلى مستشفى ميديكلينيك سيتي عام 2023، وشكل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرتها المهنية، كما عكس قدرة الكفاءات الإماراتية على المنافسة والتميز في أكثر التخصصات الطبية تقدماً.

واليوم، تواصل البستكي دورها في خدمة المجتمع والقطاع الصحي من خلال قيادتها إعداد أول دليل وطني إماراتي لسرطان القولون والمستقيم، إلى جانب عضويتها في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتجسد مسيرتها قصة نجاح إماراتية ملهمة تؤكد أن أبناء الوطن أصبحوا قوة فاعلة في القطاع الطبي الخاص، وشركاء أساسيين في تعزيز جودة الرعاية الصحية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتميز الطبي.