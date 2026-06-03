98.7 % إنجاز فحوصات أمراض القلب للمواليد في 2025

أنجزت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فحوصات الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية الحرجة لـ 8825 مولوداً من أصل 8944 طفلاً مؤهلاً للفحص خلال عام 2025، محققة نسبة التزام بلغت 98.7 %، في مؤشر يعكس كفاءة برامج الفحص الوقائي لحديثي الولادة وفاعلية جهود الكشف المبكر عن الحالات الحرجة في منشآتها الصحية.

وأظهرت بيانات المؤسسة حفاظ نسب الإنجاز على مستويات مرتفعة على مدار العام، إذ تراوحت بين 97.4 % و99.5 %، فيما سجل شهر أكتوبر أعلى نسبة التزام بواقع 99.5 % بعد فحص 798 طفلاً من أصل 802 طفل مؤهل للفحص، تلاه شهرا سبتمبر ونوفمبر بنسبة 99.2 % لكل منهما.

كما سجل شهر يناير العدد الأكبر من الأطفال المؤهلين للفحص بواقع 860 طفلاً، خضع 849 منهم للفحص بنسبة التزام بلغت 98.7 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز في أغسطس 99.1 % بعد فحص 699 طفلاً من أصل 705 أطفال مؤهلين.