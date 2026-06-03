«الصحة» تفنّد معلومات مغلوطة عن «إيبولا»

فنّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أربع معلومات مغلوطة متداولة بشأن فيروس إيبولا، مؤكدة أن انتشار المعلومات غير الدقيقة خلال الأحداث الصحية العامة قد يثير القلق، ويؤثر في قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات صحية سليمة.

وأوضحت الوزارة، في منشورات توعوية عبر منصاتها الرقمية، أن أولى هذه المعلومات غير الصحيحة تتمثل في الاعتقاد بأن فيروس إيبولا ينتقل عبر الهواء مثل «كوفيد 19»، مؤكدة أن الفيروس ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة.

وأضافت أن من بين المعلومات المغلوطة أيضاً الاعتقاد بأن أي شخص يسافر دولياً يكون معرضاً لخطر مرتفع للإصابة بإيبولا، بينما تشير الحقائق إلى أن العدوى تحدث عادة نتيجة الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب أو المواد الملوثة، ما يجعل مستوى الخطر منخفضاً بالنسبة لمعظم المسافرين.

وبيّنت الوزارة أن المعلومة الثالثة الخطأ تتمثل في الاعتقاد بأن المصاب بإيبولا يمكن أن ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض، مؤكدة أن الأشخاص المصابين لا يُعدّون ناقلين للعدوى عادة قبل ظهور الأعراض.

أما المعلومة الرابعة فهي الادعاء بأن حالات تفشي إيبولا قد تتحول إلى جائحة عالمية، إذ أكدت الوزارة أن تفشي فيروس إيبولا لم يُصنّف كونه جائحة عالمية، وأن منظمة الصحة العالمية تواصل تقييم مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً على أنه منخفض.

ودعت الوزارة الجمهور إلى الاعتماد على الجهات الصحية الرسمية والمصادر الموثوقة للحصول على المعلومات والتحديثات الدقيقة، مؤكدة أن فهم الحقائق يسهم في دعم حماية الصحة العامة، والحد من انتشار الشائعات، كما أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع استمرار تعزيز الجاهزية الوطنية لمتابعة المستجدات الصحية، والتعامل مع مختلف التحديات الوبائية، وفق نهج استباقي، يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع.