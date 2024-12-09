«خرائط جينية» لتحديد أسباب أمراض الأسماك بأبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها طورت سلسلة من تحاليل البيولوجيا الجزيئية بما فيها تحاليل التسلسل الجيني التي ستساعد في تحديد التحور الجيني في المسببات المرضية في الأسماك، ومعرفة وبائية ومصدر المسبب المرضي والخرائط الجينية للمسببات المرضية، فضلاً عن باقة من التحاليل المخبرية التي تشمل خدمة التشريح المرضي للأسماك، واختبارات الفحص الطفيلي لتشخيص الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية، إلى جانب الزرع الميكروبي لتشخيص الأمراض البكتيرية للأسماك.

دعم وإرشاد

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يقوم بتقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط زراعة الأحياء المائية من خلال تقديم الدعم الفني لدراسات الجدوى للمشاريع وتوجيه النصح لهم بشأن الأنواع التي يرغبون في تربيتها وإنتاجها، بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بتنظيم الزيارات الإرشادية والتوعوية للمزارع القائمة بغرض تعريفهم بأفضل الممارسات الإنتاجية، وتتضمن خطة الهيئة في مجال تنمية واستدامة القطاع إجراء الأبحاث التطبيقية لإيجاد الحلول للتحديات التقنية والبيئية المرتبطة بتطوير هذا القطاع. وفي إطار تنفيذها لخطتها الاستراتيجية قامت الهيئة بإطلاق مبادرة تعنى بتطوير برنامج الاستزراع المائي بإمارة أبوظبي، وذلك من خلال تطوير القدرات وتوظيف المختصين في كافة مجالات الاستزراع المائي.