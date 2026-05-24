«سي 37» تستقبل 7049 مريضاً وتدعم 63 تخصصاً طبياً

كشفت مدينة دبي الطبية أن منصة «سي 37»، المنضوية تحت مظلتها، استقبلت 7049 مريضاً منذ تأسيسها، فيما سجلت نمواً لافتاً في عدد زيارات المرضى من 4844 زيارة في عام 2024 إلى 8154 زيارة في عام 2025، بزيادة تقارب 68 %، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المرضى والسوق بنموذج المنصة، التي تعد أول مساحة عمل طبية خاصة من نوعها في دولة الإمارات.

وأضافت أن المنصة، التي أطلقتها عام 2021، نجحت في ترسيخ نموذج جديد للممارسة الطبية المرنة، من خلال استقطاب أطباء زائرين من خارج الدولة، إلى جانب تمكين الأطباء المقيمين والراغبين في العمل المستقل من ممارسة أعمالهم ضمن بيئة إكلينيكية منظمة ومتكاملة، من دون تحمل الأعباء التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بتأسيس عيادات خاصة.

وقال علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية، إن إطلاق منصة «سي 37» جاء ضمن رؤية مدينة دبي الطبية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي الطلب المتنامي في القطاع الصحي.

وأضاف المنيني أن «سي 37» صممت لتمكين مفهوم الرعاية الطبية بلا حدود، من خلال استقطاب الخبرات الطبية من مختلف أنحاء العالم، وإتاحتها للمرضى في دبي ضمن بيئة إكلينيكية منظمة ومتكاملة، بما يعزز موقع المدينة وجهة للرعاية الصحية المتقدمة والكفاءات الطبية العالمية.

وقال الدكتور محمد الباز، مدير منصة «سي 37» في مدينة دبي الطبية، إن المنصة تسهم في استقطاب الكفاءات الطبية العالمية إلى دبي عبر نموذج عمل يمنح الأطباء مرونة في الممارسة، ودعماً تشغيلياً ومهنياً متكاملاً، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العيادات والمستشفيات داخل مدينة دبي الطبية.

وقال إن «سي 37» تعمل على تجاوز هذه التحديات من خلال تقديم منظومة دعم شاملة تشمل مساحات عمل طبية مجهزة، وفرقاً إدارية وتمريضية مؤهلة، وتسهيل إجراءات التأشيرات والتراخيص، وتوفير التأمين المهني الطبي، والخصومات على خدمات التشخيص والمختبرات، ودعم حلول تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إتاحة الاستفادة من شبكة مدينة دبي الطبية الواسعة من العيادات والمستشفيات.

وأضاف أن المنصة عززت هذا النموذج عبر اتفاقيات مع جهات عدة، من بينها المستشفى الكندي التخصصي ومستشفى قرقاش، بما يسهم في توسيع خيارات الأطباء والمرضى ضمن شبكة خدمات متكاملة، ويمنح الأطباء قدرة أكبر على الوصول إلى خدمات مساندة ومرافق طبية تدعم استمرارية الرعاية وجودتها.

وحول مفهوم «الرعاية الطبية بلا حدود»، قال الباز إن هذا المفهوم ينعكس عملياً في قدرة المنصة على جمع خبرات طبية عالمية ومحلية داخل بيئة واحدة، تتيح للمرضى الوصول إلى تخصصات وخدمات متعددة من دون الحاجة إلى السفر أو التنقل بين منظومات منفصلة.

وأوضح أن المنصة تضم أطباء عالميين زائرين من دول عدة، من بينها ألمانيا وهونغ كونغ والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان والمملكة المتحدة، ما يعزز جودة الرعاية وتنوع الخبرات المتاحة للمرضى في دبي.

وأضاف أن «سي 37» أضافت 63 تخصصاً منذ تأسيسها، منها 3 تخصصات جديدة في عام 2025، الأمر الذي يدعم نموذج الرعاية متعددة التخصصات والإحالات الداخلية، ويعزز قدرة المرضى على الحصول على خدمات متكاملة ضمن منظومة واحدة.