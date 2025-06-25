«دبي الصحية»: 53 % من المتبرعين بالدم خلال 2024 جدد

وأكدت الدكتورة مي رؤوف الرئيس والمدير الطبي للمركز، أهمية مشاركة الأفراد والمؤسسات في دعم جهود التبرع بالدم، حيث يستقبل المركز الأفراد الراغبين بالتبرع من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساء، في موقعه بمنطقة الجداف.
، مشيرة إلى أن المؤسسات الراغبة في التنسيق للحملات، يمكنها التواصل عبر مركز الاتصال الموحد رقم 80060، لتسهيل تنظيم الحملات والفعاليات المتعلقة بالتبرع بالدم.
إضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية في دبي على المشاركة الفاعلة في حملات التبرع، موضحة الفروق في احتياجات المرضى، حيث يعتمد مرضى الثلاسيميا على وحدات دم مركزة لعلاج فقر الدم الوراثي.
بينما يحتاج مرضى السرطان إلى وحدات دم مركزة، بالإضافة إلى صفائح دموية وبلازما طازجة، حسب خطة العلاج الخاصة بكل حالة.
مؤكدة أن المركز يتعامل مع ذلك، عبر التوعية ونشر الثقافة بين الجمهور، واستخدام الحافلات المتنقلة التي تصل إلى الأماكن المختلفة، ضمن برنامج معلن من خلال خدمة «دمي» الذكية.