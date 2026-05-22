قطرة «مايبو» لعلاج جفاف العين بوصفة طبية فقط

أكدت مؤسسة الإمارات للدواء، أن قطرة «مايبو» لعلاج جفاف العين، لا تُصرف إلا بوصفة طبية، داعية المرضى إلى مراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة، وتحديد الخيار العلاجي المناسب، معلنةً توفر القطرة في أسواق الإمارات، بعد اعتماد الدولة للعلاج كثالث دولة عالمياً.

وأوضحت المؤسسة أن اعتماد العلاج يعكس نهجاً تنظيمياً يوازن بين تسريع وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة، والحفاظ على أعلى معايير السلامة والفعالية، من خلال مراجعات علمية متخصصة، تسبق اعتماد أي منتج دوائي.

وأفادت المؤسسة بأن اعتماد «مايبو» جاء بعد مراجعة علمية وتنظيمية متعددة التخصصات، شملت دراسة الملف التنظيمي، والبيانات الداعمة المقدمة من خلال لجان وفرق علمية متخصصة، تغطي مختلف الجوانب التقييمية، مع التركيز على البيانات العلمية والسريرية الناتجة عن مراحل البحث والتطوير والدراسات السريرية، للتأكد من استيفاء متطلبات الفعالية والسلامة والجودة، وفق المعايير التنظيمية المعتمدة.

ولفتت إلى أن تقييم القطرة تم وفق الأطر التنظيمية المعتمدة لدى المؤسسة، إلى جانب تطبيق نهج المراجعة المرجعية، استناداً إلى المرجع التنظيمي المعتمد للمنتج.

وأضافت أن المؤسسة تواصل دعم تسجيل واستقطاب العلاجات النوعية والمبتكرة، بما يعزز توفر الحلول العلاجية الحديثة، ويدعم منظومة دوائية متقدمة، تواكب أفضل الممارسات العالمية.

من جانبها، أوضحت شركة «بوش آند لومب»، أن «مايبو» تُعد من أوائل العلاجات المصممة خصيصاً لاستهداف فقدان الدموع الناتج عن التبخر، وهو السبب الأكثر شيوعاً لجفاف العين عالمياً، خاصة لدى المرضى الذين يعانون خللاً في الغدد الدهنية المسؤولة عن الحفاظ على استقرار طبقة الدموع.

وبيّنت الشركة أن ما يميز القطرة عن العلاجات التقليدية، التي تركز غالباً على الترطيب المؤقت، أنها تعمل على تكوين طبقة واقية على سطح الدموع، بما يقلل تبخرها، ويعزز استقرار الطبقة الزيتية للعين.

وأشارت إلى أن هذه الآلية العلاجية تكتسب أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل عوامل مثل الحرارة المرتفعة والجفاف، والاستخدام المستمر لأجهزة التكييف والشاشات الرقمية، وهي عوامل تزيد من تبخر الدموع وعدم استقرارها.

ولفتت الشركة إلى أن قطرة «مايبو» متوفرة حالياً في أسواق الإمارات، وبدأ توريدها إلى المستشفيات والصيدليات الكبرى، اعتباراً من 20 مايو الجاري.