8377 طفلاً حديثي ولادة يخضعون لفحص السمع في 2025 بنسبة التزام 97.8 %

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نسبة التزام بلغت %97.8 في فحوصات السمع للأطفال حديثي الولادة خلال عام 2025، بعد إجراء الفحوصات لـ 8377 طفلاً من أصل 8565 طفلاً مؤهلاً للفحص في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، بما يعكس كفاءة برامج الكشف المبكر، وحرص المؤسسة على تعزيز صحة الأطفال منذ الأيام الأولى للولادة.

وأظهرت بيانات برنامج فحوصات السمع للأطفال حديثي الولادة لعام 2025 أن نسب إنجاز الفحوصات حافظت على مستويات مرتفعة طوال العام، إذ تراوحت بين 96.3 % و99.1 %، وسجل شهر أكتوبر أعلى نسبة التزام بلغت 99.1 %، بعد فحص 748 طفلاً من أصل 755 طفلاً مؤهلاً للفحص.

وأكدت المؤسسة أن هذه النتائج تعكس أهمية الفحص المبكر للسمع لدى الأطفال حديثي الولادة، باعتباره خطوة أساسية للكشف عن أي مشكلات سمعية في مراحل مبكرة، بما يتيح التدخل الطبي والتأهيلي في الوقت المناسب، ويسهم في دعم النمو اللغوي والمعرفي والاجتماعي للطفل.

وسجل شهر أغسطس نسبة التزام بلغت 98.8 %، حيث تم فحص 663 طفلاً من أصل 671 طفلاً مؤهلاً، فيما بلغت النسبة في ديسمبر 98.5 % بعد فحص 699 طفلاً من أصل 710 أطفال، كما حققت الأشهر الأخرى نسباً مرتفعة، من بينها يناير بنسبة 98.2 %، ومايو وسبتمبر بنسبة 98 % لكل منهما، ونوفمبر بنسبة 98.3 %.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن برنامج فحوصات السمع للأطفال حديثي الولادة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية، ورفع جودة الحياة الصحية للأطفال، من خلال تبني برامج فحص مبكر، تستند إلى أفضل الممارسات، وتدعم مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، حيث يجرى الفحص باستخدام تقنيات دقيقة وآمنة خلال الأيام الأولى من عمر الطفل، لضمان سرعة التدخل العلاجي والتأهيلي، ويدعم تطور النطق واللغة بشكل طبيعي.

وأكدت المؤسسة التزامها بمواصلة تطوير خدمات صحة الأم والطفل، وتوسيع نطاق برامج الكشف المبكر، بما يضمن حصول الأطفال على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، ويعزز فرص التدخل المبكر والوقاية من المضاعفات الصحية، التي قد تؤثر في جودة حياتهم مستقبلاً.