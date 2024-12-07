7 مراكز صحية جديدة خلال عامي 2025 و2026

كشف معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن أجندة المشاريع الخاصة بتقديم الخدمات الطبية على مستوى الدولة للعامين المقبلين 2025 - 2026، تتضمن إنشاء 7 مراكز صحية تغطي كلاً من دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وأفاد معاليه خلال الجلسة الثانية، للمجلس الوطني الاتحادي، بأن الدولة وضعت خططاً ومشاريع لإنشاء تلك المراكز وخصصت لها مخصصات في الميزانية الاتحادية للعامين 2025 و2026، بحيث يتم إنشاؤها وتجهيزها بكافة الأجهزة والمتطلبات التي تمكنها من تقديم خدمات صحية وعلاجية متكاملة، وبما يعزز من منظومة الخدمات الصحية في الدولة.

وأضاف: «إن الخطط للعام 2025 المقبل، تتضمن إنشاء 5 مراكز، منها مركز صحي شامل للرعاية الصحية الأولية في إمارة رأس الخيمة، ومركز رعاية صحية أولية في إمارة عجمان، ومركزان للرعاية الصحية الأولية في إمارة الشارقة، ومركز للرعاية الصحية الأولية في إمارة دبي».

وتابع: «سيشهد العام 2026، إنشاء مركزين صحيين، الأول عبارة عن مركز صحي شامل في إمارة أم القيوين، وخصص له ميزانية في عام 2026، والثاني مركز صحي شامل في إمارة الفجيرة».

ورداً على سؤال حول جهود الدولة في تعزيز الصحة النفسية، أفاد معالي محمد بن هادي الحسيني، بأن الصحة النفسية اليوم، يتم تقديمها بشكل متكامل عن طريق مستشفى الأمل في إمارة دبي، وأما بالنسبة لباقي الإمارات فهناك مستشفيات تستقبل..فعلى سبيل المثال يوجد في إمارة الشارقة مستشفى الكويت، ومستشفى خورفكان ومستشفى القاسمي، وهناك مركز تعزيز الأسرة.

وتابع: «في إمارة عجمان هناك مركز الحميدية الصحي، وفي إمارة أم القيوين مركز الخزان الصحي، وفي إمارة رأس الخيمة هناك مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، ومستشفى الشعم، ومركز معيريض الصحي، ومركز عبدالله بن علي الشرهان، بينما تضم إمارة الفجيرة مستشفى الفجيرة».