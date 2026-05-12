التمريض في الإمارات ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة

تحتفي دولة الإمارات، في 12 مايو من كل عام، باليوم العالمي للتمريض، تقديراً لجهود كوادر التمريض ودورهم الإنساني والمحوري في منظومة الرعاية الصحية، بوصفهم أحد خطوط الدفاع الأولى في تقديم الرعاية، وتنفيذ الخطط الصحية والوقائية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع.

وأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التزامها المستمر بتمكين الكوادر التمريضية وتعزيز دورهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وترسيخ نموذج رعاية يقوم على الكفاءة المهنية والابتكار والاستدامة في تقديم الخدمات عبر منشآتها المختلفة.

وكشفت المؤسسة عن أن إجمالي عدد الكوادر التمريضية لديها بلغ 4364 ممرضاً وممرضة، تشكل الكوادر الوطنية منهم 13 %، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة من خلال توفير بيئة مهنية جاذبة، تدعم التطور الوظيفي والاستدامة.

عصام الزرعوني

وقال الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض يجسد تقدير المؤسسة للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الكوادر التمريضية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف أن المؤسسة تنظر إلى الكادر التمريضي كشريك فاعل في اتخاذ القرار السريري وتطوير نماذج الرعاية الحديثة المرتكزة على الإنسان، مؤكداً استمرار الاستثمار في تطوير الكفاءات التمريضية وتمكينها مهنياً ومعرفياً، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة المتغيرات الصحية المستقبلية وتبني أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت المؤسسة إلى أن فعاليات اليوم العالمي للتمريض تمثل منصة لاستعراض المبادرات والمشاريع النوعية التي تقودها الكوادر التمريضية بهدف تطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى.

لافتة إلى أن فعالية «سباق التميز للكوادر التمريضية» شهدت خلال العام الماضي مشاركة 16 مشروعاً ابتكارياً ركزت على تطوير الممارسات السريرية وتحسين كفاءة الخدمات الصحية.

وفي إطار تعزيز استدامة الكفاءات التمريضية، اعتمدت إدارة التمريض في المؤسسة إطاراً متكاملاً لرفاهية موظفي التمريض، يشمل دعم الصحة الجسدية والنفسية، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

سمية البلوشي

وقالت الدكتورة سمية البلوشي إن مشروع «ميثاء – الوكيل التفاعلي لاستقطاب القوى التمريضية» يمثل نموذجاً متقدماً لإدارة الموارد البشرية الصحية، إذ يعتمد على الفرز الذكي للمرشحين بعد إجراء المقابلات التمهيدية، وتحليل تقييمات الفيديو، وتقييم الكفاءات عبر مقابلات حوارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة، بوصفها خارطة طريق تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين والمواطنات الراغبين في الالتحاق بالمهنة، وتحسين البرامج الأكاديمية التمريضية العامة والتخصصية، ورفع جودة خدمات الرعاية التمريضية ورعاية القبالة في الدولة.

وترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تشمل التشريعات والحوكمة والقيادة، وإدارة الموارد البشرية في مهنتي التمريض والقبالة، وتقديم خدمات رعاية تمريضية عالية الجودة، وتعزيز الابتكار في التعليم والتطوير المهني.

ودعم البحث العلمي والممارسة المبنية على الأدلة، بما يستجيب لأولويات الصحة الوطنية. واعتمد مجلس التعليم والموارد البشرية الاستراتيجية بدعم من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، وبمشاركة خبراء من الدولة ومنظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض الدولي، لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية.

كما تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتمريض والقبالة، برئاسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعضوية الجهات والشركاء الوطنيين، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية.

وتصدرت الإمارات المشهد الصحي العالمي من خلال رئاستها حفل إطلاق تقرير «حالة التمريض العالمي لسنة 2025» على مستوى إقليم شرق المتوسط، ضمن إطار تنظيم «سباق التميز»، في خطوة تعكس رؤية الدولة في بناء نظام صحي رائد عالمياً قائم على الابتكار والاستدامة.

وأعرب مكتب «فخر الوطن» عن اعتزازه بالدور المحوري والاستثنائي الذي يؤديه الممرضون والممرضات في دعم صحة المجتمعات وتعزيز استدامتها، مشيداً بإسهاماتهم الحيوية في مختلف مواقع العمل الصحي.

وقال المكتب، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، إن كوادر التمريض تمثل الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية والقلب النابض لمنظومة الرعاية، لما تبذله من جهود متواصلة تسهم في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستويات الصحة العامة، وتعزيز قدرة المجتمعات على النمو والاستقرار.