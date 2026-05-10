منظومة عالمية للحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة

منصور المنصوري: منظومة تُعنى بالرعاية قبل العلاج والتنبؤ بالمخاطر

نورة الغيثي: نهج شامل يدمج بين الوقاية والكشف المبكر والرعاية المخصصة

نورة القاسمي: رسالة تقدير واعتزاز لكل العاملين في القطاع الصحي

تحتفي دولة الإمارات في التاسع من مايو من كل عام، بيوم الإمارات الطبي، تقديراً لجهود الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية العاملة في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية، وتسليطاً للضوء على عطائهم الإنساني ودورهم في ترسيخ مكانة الدولة ضمن برامج عالمية متقدمة في القطاع الصحي تستهدف التدخل المبكر للحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، إن الاحتفاء بيوم الإمارات الطبي احتفاء بما حققته الدولة من تحوّل نوعي في القطاع الصحي، بالانتقال من نموذج يركز على علاج المرض، إلى منظومة تُعنى بالرعاية قبل العلاج، والتنبؤ بالمخاطر، والوقاية من الأمراض.

وأشار معاليه إلى أن هذا التحول يعكس استثماراً متواصلاً في البنية التحتية الذكية، وتكامل ودمج البيانات، وابتكارات علوم الحياة، حيث يُسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التدخل المبكر، ودعم اتخاذ القرار السريري، وتحسين المسارات العلاجية، وتسهيل رحلة المرضى.

وأضاف معاليه إنهم يترجمون هذه الرؤية إلى أثر ملموس وقابل للقياس على مستوى المجتمع، تقوده كفاءات وطنية متميزة، وتعززه شراكات فاعلة ضمن مختلف مكونات المنظومة الصحية.

رعاية متكاملة

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن يوم الإمارات الطبي يجسد تقدير الكوادر الصحية ودورها في الارتقاء بصحة المجتمع وجودة الحياة، من خلال تقديم رعاية صحية متكاملة تقوم على الالتزام والإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضافت أن القطاع الصحي في الدولة يواصل تحقيق تطور لافت، بدعم القيادة الرشيدة وجهود الكوادر الصحية، عبر تبني نهج شامل يدمج بين الوقاية والكشف المبكر والرعاية المخصصة، مدعوماً بالتقنيات الذكية وتحليل البيانات، بما يعزز كفاءة التجربة الصحية ويدعم اتخاذ قرارات صحية أكثر وعياً واستباقية.

وأكدت الدكتورة بادية البندر، مدير إدارة الشؤون الطبية في «صحة»، أن «صحة»، بدعم وإشراف دائرة الصحة – أبوظبي، تواصل العمل على بناء منظومة صحية أكثر ترابطاً واستباقية، تعتمد على الوقاية والطب الدقيق والبحث الطبي والاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو نموذج صحي قائم على التنبؤ والوقاية والحماية.

وأوضحت أن القطاع الصحي يشهد توسعاً متسارعاً في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ولا سيما في مجالات التصوير الطبي، ودعم الفحوص التشخيصية، والخدمات الرقمية المعززة للصحة النفسية، بما يسهم في تطوير نماذج رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة واستباقية.

جهود كبيرة

وأكدت الشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، أن يوم الإمارات الطبي، الذي أطلقته الجمعية في عام 2022، يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية وجميع العاملين في المهن الصحية، ودورهم الإنساني والمهني في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وقالت إن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً متقدماً في القطاع الصحي بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والكفاءات الطبية التي أثبتت تميزها في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تمثل رسالة تقدير واعتزاز لكل العاملين في القطاع الصحي الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية بإخلاص وتفانٍ.

وأوضحت أن الجمعية تضم أكثر من 10 آلاف عضو من الأطباء والممارسين الصحيين والاستشاريين والأكاديميين، ويعمل تحت مظلتها 55 شعبة تخصصية و42 مجموعة علمية تغطي مختلف التخصصات الصحية والطبية، وتسهم في تطوير المعرفة العلمية وتبادل الخبرات المهنية.

وأوضح الدكتور عبدالله حامد كاظم، استشاري جودة وتميز مؤسسي، أن القطاع الصحي يشهد تحولاً متسارعاً تقوده التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تطوير خدمات أكثر دقة وكفاءة وتركيزاً على احتياجات المرضى، ويعزز جودة الرعاية والتميز الطبي.

وقال عمرو سعيد، المدير التنفيذي لقطاع السكري والسمنة في «ليلي» لمنطقة الخليج، إن البيئة الصحية المتقدمة في الإمارات، بما تتميز به من أطر تنظيمية متطورة واعتماد سريع للتقنيات الحديثة وتعاون وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، أسهمت في تحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة.

وأكد أسامة الحاج، المدير العام ورئيس قطاع الأدوية البشرية في منطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات في شركة «بوهرنجر إنجلهايم»، أن يوم الإمارات الطبي يعكس التقدم الذي حققته الدولة في بناء منظومة صحية قائمة على الابتكار وتحسين نتائج المرضى، عبر ترسيخ التشخيص المبكر وتطوير خيارات علاجية أكثر فاعلية ودعم المرضى والكوادر الطبية.