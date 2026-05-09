الإناث الأكثر إصابة بالسكري في الإمارات خلال 2025

كشفت بيانات لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن عدد مرضى السكري المسجلين لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة عن زيادة المصابين من الإناث عن الذكور خلال عام 2025، حيث بلغ الإجمالي نحو 20713 مريضاً، 12349 من الإناث مقابل 8364 من الذكور.

وأظهرت البيانات أن المواطنين شكلوا النسبة الأكبر من إجمالي مرضى السكري المسجلين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بواقع 15407 مرضى، مقابل 5306 من غير المواطنين، بما يؤكد أهمية برامج المتابعة الدورية والكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة.

ضمن خدمات الرعاية الأولية، التي توفرها المؤسسة. وتصدرت الشارقة القائمة من حيث عدد مرضى السكري المسجلين في المراكز التابعة للمؤسسة، بإجمالي 8153 مريضاً، تلتها رأس الخيمة بـ5283 مريضاً، ثم الفجيرة بـ3779 مريضاً.

وسجلت عجمان 1264 مريضاً، فيما بلغ عدد المرضى في أم القيوين 1130 مريضاً، مقابل 1104 مرضى في دبي، منهم 523 ذكراً، و581 أنثى.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توسيع منظومة الرعاية المقدمة لمرضى السكري، من خلال تطوير خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة، ودمج الحلول الطبية المتقدمة في منشآتها الصحية، بما يعزز جودة الحياة لدى المرضى، ويحد من مضاعفات المرض.

وكانت المؤسسة قد حققت إنجازاً نوعياً بحصولها على الاعتماد الدولي لبرنامج الرعاية السريرية لمرضى السكري الصادر عن اللجنة الدولية المشتركة، ليشمل 12 مستشفى، و8 مراكز رعاية صحية أولية في دبي والإمارات الشمالية، لتصبح، بحسب المؤسسة، أكبر شبكة مؤسسية معتمدة لرعاية مرضى السكري في العالم.

كما وسعت المؤسسة استخدام التقنيات الطبية الحديثة في علاج السكري، من بينها مضخات الإنسولين المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل نظام «MinimedTM 780G»، الذي يحاكي عمل البنكرياس الطبيعي، ويساعد في تحقيق توازن أدق بين الأنسولين والجلوكوز، بما يقلل من حالات هبوط السكر، ويعزز سلامة المرضى وجودة حياتهم.