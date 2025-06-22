646 ألف فحص أنجزها مختبر دبي المركزي خلال الربع الأول

أنجز مختبر دبي المركزي نحو 646 ألف فحص، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أصدر أكثر من 1800 شهادة مطابقة منتجات وشهادة معايرة خلال الفترة ذاتها.

5 مختبرات

وشهد الربع الأول من العام الجاري إصدار أكثر من 6940 تقرير تحقق ميترولوجي لأدوات القياس، كما بلغ عدد العينات المستلمة 52 ألفاً و382 عينة، فيما عدد المختبرات الرئيسة والفرعية في مختبر دبي المركزي 5 مختبرات رئيسية و18 مختبراً فرعياً، إلى جانب 3 مختبرات خارجية ومختبر ذكي متنقل.

وأنجز مختبر دبي الذكي المتنقل 1009 فحوصات للأغذية خلال الفترة نفسها، إذ يعزز المختبر منظومة سلامة الغذاء في إمارة دبي، من خلال فحص المنتجات الغذائية في أسواق الإمارة، والتأكد من جودة وسلامة تلك المنتجات من الناحية الميكروبيولوجية والكيميائية.

تطوير مستمر

ويواصل المختبر تطوير خدماته بشكل مستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المحلي لإمارة دبي، وذلك في ظل حيوية الاقتصاد المحلي والمكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها أسواق الإمارة، وذلك في إطار حرص المختبر على تقديم خدمات متكاملة وشاملة تتميز بالجودة العالية والكفاءة، مع الالتزام بأفضل المواصفات والمعايير العالمية، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات المتداولة، في الإمارة.