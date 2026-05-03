2885 زيارة لعيادات «الخدمات الصحية» للإقلاع عن التدخين في 2025

سجلت عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 2885 زيارة خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على خدمات المساعدة الطبية والسلوكية للتوقف عن التدخين، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الوقاية، والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة وغير السارية.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن المؤسسة، أن المواطنين استحوذوا على النسبة الأكبر من الزيارات، بواقع 2383 زيارة، تمثل نحو 82.6 % من إجمالي مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين، مقابل 502 زيارة لغير المواطنين بنسبة 17.4 %.

وبحسب البيانات، سجل شهر يوليو أعلى عدد من الزيارات خلال العام، بواقع 289 زيارة، تلاه سبتمبر بـ 273 زيارة، ثم مايو بـ 268 زيارة، في حين سجل شهر ديسمبر أقل عدد من الزيارات بواقع 172 زيارة.

وجاء توزيع الزيارات الشهرية للمواطنين بين 143 زيارة في ديسمبر، و231 زيارة في يناير، فيما بلغ أعلى عدد للزيارات بين غير المواطنين 69 زيارة في يوليو. وبينت الإحصاءات أن الذكور شكلوا الغالبية الكبرى من مراجعي العيادات، بواقع 2712 زيارة، تمثل نحو 94 % من إجمالي الزيارات، مقابل 173 زيارة للإناث، بنسبة تقارب 6 %.

وتأتي هذه الأرقام في سياق الجهود المستمرة التي تقودها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لمكافحة التدخين، والحد من آثاره الصحية، إذ تدير المؤسسة حالياً 17 عيادة للإقلاع عن التدخين، موزعة في مختلف إمارات الدولة، وتوفر من خلالها برامج علاجية وتوعوية متكاملة، تجمع بين الدعم الطبي والإرشاد السلوكي، بما يساعد المدخنين على تجاوز الاعتماد على التبغ، وفق خطط علاجية مناسبة لحالتهم الصحية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين، ارتفع خلال عام 2025 بنسبة 53 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وعزت ذلك إلى التوسع في الخدمات العلاجية والتوعوية، وتبنّي تقنيات حديثة، من بينها القياس الحيوي لمستويات أول أكسيد الكربون في الجسم، إلى جانب توفير الاستشارات الافتراضية عبر التطبيق الذكي للمؤسسة، بما يسهل وصول المتعاملين إلى الخدمة من أي مكان.