32941 معاملة أنجزها «اطمئنان» للفحص الدوري الشامل

أنجز برنامج «اطمئنان» للفحص الدوري الشامل التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 32941 معاملة خلال عام 2025، في إطار تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، عبر دمج الفحوص الوقائية ضمن مسارات الرعاية الصحية الروتينية.

ويتيح البرنامج إجراء فحص دوري شامل للكشف عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وأمراض الرئة وهشاشة العظام والاكتئاب، إلى جانب تقديم اللقاحات.

وتتوفر الخدمة مجاناً للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب الهمم، فيما تبدأ رحلة الاستفادة منها بإجراء استبانة لتقييم المخاطر عبر رابط يتم تلقيه من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو من خلال موقعها الإلكتروني، على أنه يُجرى الفحص الطبي عند الحاجة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

ووفقاً لإحصائيات واردة على موقع المؤسسة الإلكتروني تصدر مركز تعزيز صحة الأسرة في الشارقة عدد المعاملات المنجزة ضمن البرنامج بواقع 9,157 معاملة، تلاه مركز عبدالله بن علي الشرهان الصحي بـ4,455 معاملة، ثم مركز المحيصنة الصحي بـ4,365 معاملة.

كما سجل مركز المعيريض الصحي 3,485 معاملة، ومركز الفصيل الصحي 3,429 معاملة، ومركز الحميدية الصحي 3,089 معاملة، ومركز خورفكان الصحي 2,445 معاملة، ومركز ضدنا الصحي 1,906 معاملات، فيما سجلت وحدة «اطمئنان» المتنقلة 610 معاملات.