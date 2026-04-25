604 آلاف فحص أنجزها مختبر دبي المركزي في الربع الأول

أنجز مختبر دبي المركزي 604 آلاف و381 فحصاً خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العينات المستلمة 58 ألفاً و326 عينة، تم جمعها من جهات التفتيش والمتعاملين، وخضعت جميعها للفحص خلال عام 2025.

هند محمود: المختبر يضطلع بدور محوري في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية

وأوضحت المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة المختبر، أن المختبر استحدث 9 فحوصات جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهوده المستمرة لتطوير خدماته ورفع كفاءته التشغيلية. وأشارت إلى أن المختبر يضم خمسة مختبرات رئيسة، يتفرع عنها 28 مختبراً متخصصاً، إلى جانب ثلاثة مختبرات خارجية ومختبر ذكي متنقل، بما يعزز قدرته على تغطية مختلف مجالات الفحص والتحليل.

وأكدت أن مختبر دبي المركزي يضطلع بدور محوري في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية في إمارة دبي، من خلال إجراء فحوصات مخبرية متقدمة لمختلف المنتجات الغذائية، بهدف التأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية.

ويتم ذلك عبر فحوصات دقيقة وسريعة باستخدام تقنيات مخبرية حديثة وأنظمة تشخيص جزيئي متطورة، بما يضمن الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وحماية صحة المستهلكين، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.

وأضافت أن المختبر أطلق مؤخراً مبادرة نوعية تتمثل في مختبر الفيروسات الغذائية «فيروجينيتيكس»، الذي يعزز قدرة الإمارة على الكشف المتقدم عن الفيروسات المنقولة عبر الغذاء بدقة وسرعة عاليتين، الأمر الذي يدعم الاستجابة الاستباقية ويحد من انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء. كما يسهم المختبر في توفير فحوصات للكشف عن التعديل والتحور الوراثي في المنتجات الغذائية، مع العمل على تطوير مختبر متخصص ومتكامل في هذا المجال، بهدف توسيع نطاق الفحوصات ليشمل التحليل الكمي إلى جانب النوعي، باستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجيني.

ويوفر مختبر دبي المركزي ضمن منظومة الحماية المتكاملة، فحوصات إشعاعية متخصصة للمنتجات الغذائية والمياه، باستخدام أجهزة قياس متقدمة تضمن الكشف عن أي ملوثات إشعاعية وفق المعايير الدولية المعتمدة. كما يسهم المختبر في دعم الرقابة الميدانية وتعزيز الحضور في الفعاليات من خلال المختبر المتنقل.

وفي إطار التطوير المستمر، يحرص المختبر على تحديث خدماته بشكل دوري لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المحلي في إمارة دبي، خاصة في ظل حيوية الاقتصاد المحلي والمكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة.