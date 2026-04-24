تطعيمات الحج قبل 10 أيام من السفر

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حجاج بيت الله الحرام إلى المبادرة بأخذ التطعيمات المقررة لموسم الحج 2026 قبل موعد السفر بما لا يقل عن 10 أيام، لضمان اكتساب المناعة اللازمة والوقاية من الأمراض المعدية.

وأوضحت المؤسسة، في دليلها التوعوي الصحي للحاج، أن التطعيمات الإلزامية لهذا الموسم تشمل لقاح المكورات السحائية والإنفلونزا الموسمية، إلى جانب لقاح المكورات الرئوية للفئات المستحقة، بحسب العمر، أو وجود أمراض مزمنة، فيما أوصت أيضاً بأخذ لقاح (كوفيد 19) ضمن التطعيمات الاختيارية، وذلك ضمن حزمة من الإرشادات الصحية الرامية إلى حماية الحجاج، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بأداء المناسك.

واستعرض الدليل سلسلة من النصائح والمحاذير الصحية المرتبطة بأداء المناسك، ضمن حزمة شاملة من الإرشادات الوقائية، والتوصيات الطبية قبل السفر وأثناء أداء الحج، بما يسهم في حماية الحجاج، والحد من المضاعفات الصحية المحتملة، إلى جانب تعزيز الوعي بالإجراءات الاحترازية التي ينبغي الالتزام بها قبل الحج وأثناءه وبعد العودة. وشدد الدليل على ضرورة مراجعة الطبيب قبل السفر بشهر كامل، للتأكد من استقرار الحالة الصحية، ورصد أي مخاطر محتملة قد تطرأ أثناء الحج، إلى جانب أهمية الاستعداد البدني، نظراً لما تتطلبه المناسك من المشي والوقوف والجهد البدني.

ودعا في هذا السياق إلى ممارسة التمارين الهوائية بانتظام لمدة 30 دقيقة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، ودمج تمارين المقاومة والاستطالة، والتدرب على المشي لمسافات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع التأكيد على استشارة الطبيب قبل البدء بأي نشاط بدني.

كما تضمّن الدليل إرشادات خاصة بتجهيز حقيبة الإسعافات الأولية للحاج، تحسباً للحالات الطارئة، موضحاً ضرورة أن تحتوي، بحسب احتياجات كل شخص، على أدوية الأمراض المزمنة مع الوصفات الطبية، والمراهم الجلدية، والأدوية المسكنة والخافضة للحرارة، وأدوية التقلصات المعوية، إلى جانب الكمامات، والأدوية المضادة لنزلات البرد والحساسية، وأجهزة قياس السكر وضغط الدم وميزان الحرارة.