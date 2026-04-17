مليون مستند تستغني عنها «الإمارات الصحية»



ألغت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو مليون مستند، وبسّطت أكثر من 3 ملايين خطوة وإجراء، ضمن جهودها المتواصلة لتطوير تجربة المتعاملين، وتحقيق معايير «7 نجوم»، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية وجودة تقديمها.



وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجهها المستمر نحو تبسيط الخدمات والإجراءات، وتقليل عدد الزيارات المطلوبة للحصول على الخدمة، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل، وتقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة وكفاءة، مشيرة إلى أن تقليص الخطوات والإجراءات والاستغناء عن المستندات، يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات رضا المتعاملين.



وشددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مواصلة تطوير منظومة خدماتها الصحية، وتبنّي أفضل الممارسات في تصميم وتقديم الخدمات، بما يدعم الوصول إلى نموذج خدمي متقدم، يضع الإنسان في صميم الأولويات، ويواكب مستهدفات التميز الحكومي.