الإمارات تحتفي بـ «يوم الطبيب العالمي»

تشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفاء بـ«يوم الطبيب العالمي»، الذي يوافق 30 مارس من كل عام، في مناسبة تجدد التأكيد على المكانة المحورية للطبيب في المنظومة الصحية، ودوره في حماية الأرواح وصون صحة المجتمع، باعتباره رافعة أساسية في تطوير الخدمات الطبية ودعم مسارات التنمية البشرية والصحية، ويأتي هذا الاحتفاء فيما تواصل الدولة تعزيز قدراتها الصحية والاستثمار في كوادرها الطبية، في ظل نمو متواصل في أعداد الأطباء واتساع قاعدة التخصصات والخدمات.

دور حيوي

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي للطبيب يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل مهنة الطب في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي، ولإبراز الدور الحيوي والمتجدد الذي يضطلع به الأطباء في بناء منظومة صحية أكثر مرونة واستباقية، تركز على الوقاية وتعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل جهودها في توفير بيئة عمل متطورة تمكن الأطباء من مواكبة المستجدات العالمية، من خلال تعزيز التكامل بين الخبرات الطبية والتقنيات الرقمية الحديثة، وتطوير منظومة متكاملة تدعم تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف السركال أن الاستثمار في تنمية قدرات الأطباء يمثل استثماراً مباشراً في صحة المجتمع واستدامة القطاع الصحي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب كوادر طبية قادرة على قيادة التحول، والتكيف مع المتغيرات العالمية، وابتكار حلول نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة المرضى.

واختتم بالتأكيد على أن الأطباء سيظلون الركيزة الأساسية والقوة الدافعة لتطور المنظومة الصحية، وشركاء محوريين في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر تقدماً واستدامة.

وأكد مكتب فخر الوطن مشاركته في الاحتفالات العالمية بـ «يوم الطبيب العالمي»، تقديراً للدور الإنساني النبيل الذي يضطلع به الأطباء في مختلف أنحاء العالم، وإشادة بإسهاماتهم الجوهرية في حماية صحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح أن يوم الطبيب العالمي يشكل مناسبة رفيعة لتكريم جهود الأطباء والاحتفاء برسالتهم السامية، التي تتجاوز حدود المهنة لتجسد قيماً إنسانية عميقة قائمة على الرحمة والتفاني والمسؤولية. كما يعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الأطباء في بناء مجتمعات صحية.

وأعرب مكتب فخر الوطن عن بالغ تقديره واعتزازه بأطباء دولة الإمارات العربية المتحدة من أبطال خط الدفاع الأول، الذين يواصلون أداء واجبهم بكل كفاءة واقتدار.