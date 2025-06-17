تدشين عيادة «تداوي» في «دبي للإعلام».. شراكة رائدة تعزز صحة الموظفين وترتقي بجودة الحياة

افتتح محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، ومروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، أمس، عيادة «تداوي» الجديدة في مقر المؤسسة، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للعاملين في المؤسسة وذويهم.

وستوفر العيادة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية لموظفي مؤسسة دبي للإعلام وأسرهم والزائرين، تشمل الاستشارات الطبية، الفحوصات المخبرية، علاج الحالات الطارئة وتحويلها إلى المستشفيات بالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالإضافة إلى تواجد طبيب عام خلال ساعات الدوام الرسمي وصيدلية متكاملة.

وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، أن افتتاح عيادة «تداوي» داخل مقر المؤسسة يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتوفير بيئة عمل محفزة ترتقي بسعادة الموظفين ورفاههم، من خلال توفير خدمات صحية عالية الجودة تسهم في تعزيز جودة حياتهم.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجّهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مفهوم الرعاية الشاملة بالإنسان، وترجمة عملية لرؤية المؤسسة في جعل سعادة الموظفين أولوية استراتيجية، بما يعزز من إنتاجيتهم وانتمائهم المؤسسي.

وأشارت إلى أن الشراكة مع مجموعة «تداوي» تمثل نموذجاً رائداً للتعاون البنّاء بين القطاعين الإعلامي والصحي، وتسهم في دعم مبادرات المجتمع الرامية إلى ترسيخ ثقافة الصحة والوقاية ضمن بيئة العمل.

من جانبه، أكد مروان إبراهيم حاجي ناصر أن مجموعة تداوي، التي تأسست عام 2011، نجحت في ترسيخ مكانتها كمزود رائد للخدمات الطبية في الدولة، وتواصل توسعها في مختلف إمارات الدولة، مدفوعة برؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار الطبي وجودة الرعاية الصحية.

وأوضح أن المجموعة تسعى لأن تكون وجهة عالمية للعلاج والاستشفاء وفق أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والتكاتف والجهود المستمرة مكّنت المجموعة من توفير خدمات نوعية لمختلف الحالات المرضية من داخل الدولة وخارجها، حيث بلغ عدد عيادات المجموعة حتى الآن 21 عيادة.

وحول بيئة العمل في دبي، أشار مروان إبراهيم حاجي ناصر إلى أن الحكومة وفرت منظومة تشريعية وتنظيمية حديثة تضمن استمرارية المشاريع الطبية وتذلل التحديات، مضيفاً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت بشكل مباشر في جعل دبي مركزاً صحياً إقليمياً رائداً.

وأوضح أن المجموعة تقدم معظم التخصصات الطبية، من بينها الجراحات العامة والتنظيرية، جراحات الأوعية الدموية، أمراض القلب والتدخلات تحت الأشعة، المسالك البولية، الغدد الصماء، العيون، أمراض العظام بما يشمل تغيير المفاصل والعمود الفقري، إلى جانب العناية المركزة وغيرها من التخصصات.

وأضاف أن المجموعة تتميز بوجود نخبة من الأطباء العالميين الذين يعملون ضمن منظومة صحية آمنة تحترم حقوق المرضى والكوادر الطبية على حد سواء، مؤكداً أن مصلحة المريض تأتي في مقدمة أولويات المجموعة.

وأشار إلى أن الابتكار الطبي يعد ركيزة رئيسية في استراتيجية تداوي، حيث تسعى المجموعة إلى أن تكون من أوائل المؤسسات الطبية التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة، بما يسهم في تسريع الخدمات الطبية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة.

واختتم مروان إبراهيم حاجي ناصر بالتأكيد على أن دبي أصبحت أيقونة صحية في المنطقة بفضل نماذجها التنظيمية المتقدمة، وأن مجموعة تداوي تسعى لتوسيع حضورها محلياً وخارجياً بما يعزز من مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية.

وشهد حفل الافتتاح جولة على مرافق العيادة، اطلع خلالها الحضور على تجهيزاتها الطبية والخدمات الصحية التي توفرها، بما يضمن تجربة صحية متميزة للموظفين ضمن بيئة عمل صحية وآمنة.