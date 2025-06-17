تدشين عيادة «تداوي» في «دبي للإعلام».. شراكة رائدة تعزز صحة الموظفين وترتقي بجودة الحياة

وستوفر العيادة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية لموظفي مؤسسة دبي للإعلام وأسرهم والزائرين، تشمل الاستشارات الطبية، الفحوصات المخبرية، علاج الحالات الطارئة وتحويلها إلى المستشفيات بالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالإضافة إلى تواجد طبيب عام خلال ساعات الدوام الرسمي وصيدلية متكاملة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجّهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مفهوم الرعاية الشاملة بالإنسان، وترجمة عملية لرؤية المؤسسة في جعل سعادة الموظفين أولوية استراتيجية، بما يعزز من إنتاجيتهم وانتمائهم المؤسسي.
وأشارت إلى أن الشراكة مع مجموعة «تداوي» تمثل نموذجاً رائداً للتعاون البنّاء بين القطاعين الإعلامي والصحي، وتسهم في دعم مبادرات المجتمع الرامية إلى ترسيخ ثقافة الصحة والوقاية ضمن بيئة العمل.
وأوضح أن المجموعة تسعى لأن تكون وجهة عالمية للعلاج والاستشفاء وفق أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والتكاتف والجهود المستمرة مكّنت المجموعة من توفير خدمات نوعية لمختلف الحالات المرضية من داخل الدولة وخارجها، حيث بلغ عدد عيادات المجموعة حتى الآن 21 عيادة.
وحول بيئة العمل في دبي، أشار مروان إبراهيم حاجي ناصر إلى أن الحكومة وفرت منظومة تشريعية وتنظيمية حديثة تضمن استمرارية المشاريع الطبية وتذلل التحديات، مضيفاً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت بشكل مباشر في جعل دبي مركزاً صحياً إقليمياً رائداً.
واختتم مروان إبراهيم حاجي ناصر بالتأكيد على أن دبي أصبحت أيقونة صحية في المنطقة بفضل نماذجها التنظيمية المتقدمة، وأن مجموعة تداوي تسعى لتوسيع حضورها محلياً وخارجياً بما يعزز من مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية.
وشهد حفل الافتتاح جولة على مرافق العيادة، اطلع خلالها الحضور على تجهيزاتها الطبية والخدمات الصحية التي توفرها، بما يضمن تجربة صحية متميزة للموظفين ضمن بيئة عمل صحية وآمنة.