برنامج متكامل للوقاية من العدوى ومكافحتها في المنشآت الصحية

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها في المنشآت الصحية، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي، والحد من انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بما يسهم في دعم جودة الخدمات الطبية وتعزيز استدامة النظام الصحي في الدولة.

البرنامج تم تطويره بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية في الدولة، من بينها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة – أبوظبي، ودبي الصحية، إلى جانب ممثلين عن منشآت الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار نهج وطني موحد يهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.

وتتضمن الإرشادات المصاحبة للبرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات التي يتعين على المنشآت الصحية تطبيقها للحد من انتشار العدوى، من أبرزها إجراء تقييم دوري لمخاطر العدوى داخل المرافق الصحية لتحديد الأنشطة أو الأقسام الأكثر عرضة لانتقال العدوى ووضع خطط وقائية مناسبة.

كما تشدد الإرشادات على الالتزام بمجموعة من الاحتياطات القياسية في التعامل مع المرضى، مثل الالتزام الصارم بنظافة اليدين، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، والتعامل الآمن مع الحقن والأدوات الطبية، إضافة إلى تطبيق إجراءات دقيقة لتنظيف وتعقيم البيئة والأجهزة الطبية.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يتضمن كذلك نظاماً وطنياً لمراقبة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بعدد من أنواع العدوى الشائعة، مثل عدوى الجروح الجراحية، وعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة، وعدوى المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة، إضافة إلى العدوى المرتبطة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بهدف متابعة الاتجاهات الصحية وتحسين السياسات الوقائية.

كما يشمل البرنامج تعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع الصحي في مجال الوقاية من العدوى.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يعتمد نهجاً قائماً على الأدلة العلمية والتنسيق الوطني بين الجهات الصحية في الدولة، بما يسهم في الحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين.