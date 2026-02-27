2.82 مليون فحص في مختبر دبي خلال 2025

كشفت بلدية دبي أن مختبر دبي المركزي أنجز مليونين و825 ألفاً و572 فحصاً خلال العام الماضي، وتم استلام 209 آلاف و607 عينات من جهات التفتيش والمتعاملين وفحصها خلال عام 2025.

وأوضحت بلدية دبي أن مختبر دبي المركزي قام باستحداث وتطوير 102 فحص خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن مختبر دبي المركزي يضم 5 مختبرات رئيسة، يتفرع عنها 28 مختبراً متخصصاً، بالإضافة إلى 3 مختبرات خارجية، ومختبر ذكي متنقل.

وأشارت إلى أن مختبر دبي المركزي يسهم في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية في الإمارة، من خلال تقديم فحوصات سريعة ودقيقة، باستخدام تقنيات مخبرية متطورة، وأنظمة تشخيص جزيئي حديثة، بما يضمن الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وحماية صحة المستهلك، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.

وقالت: إن من أبرز المبادرات النوعية التي تم إطلاقها مؤخراً، مختبر الفيروسات الغذائية ViruGenetics Lab، الذي يعزز قدرة الإمارة على الكشف المتقدم عن الفيروسات المنقولة عبر الغذاء بدقة وسرعة عالية، بما يدعم الاستجابة الاستباقية، ويحد من انتشار الأمراض الغذائية، إلى جانب توفير فحوصات الكشف عن التعديل والتحور الوراثي في المنتجات الغذائية، مع العمل على تطوير مختبر متخصص ومتكامل في هذا المجال، لتوسيع نطاق الفحص، ليشمل الفحص الكمي بجانب النوعي، بأحدث تقنيات التسلسل الجيني.

وأوضحت بلدية دبي أنه في إطار منظومة الحماية المتكاملة، يوفر المختبر فحوصات إشعاعية متخصصة للمنتجات الغذائية والمياه، باستخدام أجهزة قياس متقدمة، تضمن الكشف عن أي ملوثات إشعاعية، وفق المعايير الدولية المعتمدة، إضافة إلى دعم الرقابة الميدانية والوجود في الفعاليات عبر المختبر المتنقل.

وحرصاً على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الأغذية، يدرج المختبر فحوصات متخصصة للمنتجات الغذائية المبتكرة (Novel Food)، لضمان سلامتها قبل طرحها في الأسواق، بما يعزز تبنّي الابتكار الغذائي بشكل آمن ومستدام في إمارة دبي.