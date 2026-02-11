«إكرام».. منظومة رقمية موحدة تختصر الإجراءات المرتبطة بالوفاة

أكدت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مبادرة «إكرام» تقدم منظومة رقمية موحدة للإجراءات المرتبطة بالوفاة، تضمن رحلة إنسانية كريمة وسلسة لذوي المتوفى، بدءاً من إصدار بلاغ وشهادة الوفاة، مروراً بتصاريح الدفن ونقل الجثمان وتنظيم العزاء، وصولاً إلى تسهيل صرف المعاشات والمستحقات المالية، وذلك عبر مسار رقمي متكامل يتسم بالسرعة والدقة.

وأفادت، أن الخدمة الرقمية هي خدمة استباقية متكاملة للإجراءات المرتبطة بالوفاة، تربط أكثر من 77 جهة حكومية ومحلية وخاصة، وألغت 100 % من الوثائق والزيارات الحضورية، واختصرت أكثر من 40 إجراءً في إجراء رقمي موحد، ما أسهم في توفير أكثر من 157 ألف ساعة على مستوى المجتمع، ضمن منظومة تهدف إلى تسهيل رحلة ذوي المتوفى في أصعب اللحظات.

وأوضحت الدكتورة شمسة لوتاه أن الخدمة تستهدف وفيات المواطنين داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى المقيمين والزائرين، مؤكدة أن المشروع يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون الإنسان محور العمل الحكومي، من خلال تخفيف الأعباء الإجرائية عن الأسر في لحظات الفقد، مضيفة أن المشروع يعكس رؤية المؤسسة في ترسيخ كرامة الإنسان، ووضع راحة الأسرة في صدارة الأولويات، عبر تقديم خدمات حكومية مترابطة تعتمد على التكامل بين الجهات، وتُدار بالكامل عبر القنوات الرقمية، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية وجودة الحياة في المجتمع.