أحدث الابتكارات التقنية في المؤتمر الدولي للصيدلة والطب الـ14

اختتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولي للصيدلة والطب (ICPM) الرابع عشر، بحضور 9000 مشارك على مدى 3 أيام منذ انطلاقته تحديداً يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار «بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي»، بمشاركة ما يزيد على 150 شركة تعمل بالمجالين الصيدلي والطبي. وركز المؤتمر بشكل خاص على تصنيع المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز الابتكار، ودعم تبادل المعرفة.

وقال الدكتور عدنان الزعابي، رئيس المؤتمر: «تؤكد أهمية المؤتمر كمنصة فاعلة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات ودعم الابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية. وتضمن المعرض برنامجاً علمياً متكاملاً، وورش عمل تطبيقية، وجلسات حوارية ناقشت أحدث التطورات في الصناعات الدوائية، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعرض أحدث الابتكارات التقنية والعلاجات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الدوائي، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم وعقود تعاون واتفاقيات تجارية تسهم في دعم الشراكات المستقبلية وتحفيز الاقتصاد المحلي». وقال الدكتور منير محمد ريان، مدير المؤتمر الدولي للطب والصيدلة، شهد المؤتمر زيارة عدة شخصيات مهمة والاطلاع على آخر المستجدات بالقطاع الصحي، كما تمت اجتماعات تجارية مهمة بين الشركات، وعرض ما يزيد على 45 محاضرة علمية وورش العمل ونقاشات علمية، وشهد المؤتمر حضوراً قوياً للجامعات المحلية والخليجية والعربية بعدد 10 جامعات وأيضاً تنظيم مسابقات لملصقات البحوث العلمية بين الجامعات، وتكريم عدد من الشخصيات التي كان لها إسهام بارز في خدمة المجتمع في مجالي الصيدلة والطب، ودور الذكاء الاصطناعي (AI) في اكتشاف وتطوير الأدوية، وتطبيق خوارزميات تعلم الآلة لتحسين تجارب المرضى وسرعة الإنتاج.

وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر قد شهد أيضاً مشاركة أكثر من 150 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، ومشاركة ممثلين وخبراء من 15 دولة، وأسهم في برنامجه العلمي 45 متحدثاً من نخبة المختصين الذين قدموا جلسات علمية ومحاضرات نوعية».

والتقت «البيان» عدداً من المشاركين في المؤتمر الذين أكدوا على أن المؤتمر كان فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المقدمة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة حنان السبول، الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية: «استقطب المؤتمر عدداً كبيراً من الزوار والمتخصصين من داخل الإمارات وخارجها، ما يعزز دوره كمنصة رائدة لتبادل الخبرات».

فيما أكد إياد صلاح النمس، من شركة الحكمة الدوائية، أهمية المؤتمر ودوره المحوري في دعم الابتكار وتطوير الممارسات المهنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وأشارت نانسي أكرم، من إحدى الجهات المشاركة بمصر، إلى أن تنظيم المؤتمر يعكس التزام الشارقة بتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للبحث والتطوير والابتكار في المجال الصحي.

وأوضح الدكتور فياض وكيل، أن المؤتمر سلط الضوء على مستقبل الصناعات الدوائية في المنطقة، وحرص دولة الإمارات لأن تكون مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية.