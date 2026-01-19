«ماتريكس» يمنح مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي اعتماداً دولياً لـ3 سنوات

حقق مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي اعتماداً دولياً لمدة ثلاث سنوات لتطبيق برنامج «ماتريكس» العلاجي، أحد النماذج المعترف بها عالمياً في علاج الإدمان، والذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية، ويطبق على نطاق واسع في المراكز العلاجية المتخصصة حول العالم.

ويعد نموذج «ماتريكس» إطاراً علاجياً منظماً ومحدد المدة، يطبق ضمن برامج العلاج الخارجية المكثفة، ويجمع بين العلاج المعرفي السلوكي، والمقابلات التحفيزية، والتثقيف الأسري، والتخطيط للتعافي، بما يسهم في دعم الأفراد خلال المراحل المبكرة من التعافي، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز جودة الحياة.

وقال عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة، إن حصول المركز على اعتماد نموذج ماتريكس لمدة ثلاث سنوات متتالية يعكس نضج المنظومة العلاجية المعتمدة، ويجسد نجاح النهج المؤسسي في تبني النماذج العلاجية القائمة على الأدلة العلمية والمعايير الدولية، بدعم مباشر من الحكومة الرشيدة لمختلف المبادرات الوطنية في القطاع الصحي. وأضاف أن هذا الاعتماد يشكل خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير الخدمات العلاجية في المركز، ويسهم في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية، وتوحيد الممارسات العلاجية، وتحقيق التكامل بين العلاج النفسي والتأهيلي والدعم الأسري، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في تعزيز دور الأسرة، ويتقاطع مع توجهات «عام الأسرة» في دعم التعافي المستدام.

ويعكس حصول المركز على هذا الاعتماد استيفاءه للمعايير المهنية المعتمدة، والتي تشمل تقديم خمسة برامج علاجية جماعية أسبوعياً، بواقع جلستين للتخطيط للتعافي، وجلستين للتعافي المبكر، وجلسة واحدة للتثقيف الأسري، إضافة إلى الالتزام بأدلة البرنامج وبنية الجلسات المعتمدة، واختيار وتدريب مشرفين رئيسيين، لضمان استدامة البرنامج وتطبيقه، وفق أعلى المعايير.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار التزام المركز بتقديم خدمات علاجية نفسية وتأهيلية قائمة على الأدلة العلمية وأفضل الممارسات العالمية، وبما ينسجم مع الأولويات الصحية لإمارة دبي ضمن أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية (D33)، الهادفة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة. وكان المركز قد حصل مؤخراً على أربع شهادات أيزو عالمية مرموقة، وذلك وفقاً لخطته الاستراتيجية المؤسسية، ليؤكد المركز مكانته وجهة رائدة إقليمياً في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وتغطي هذه الشهادات مجالات حيوية في بيئة العمل داخل المركز، حيث تعكس شهادة آيزو 9001 التزام المركز بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الجودة، بما يضمن تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية ورفع مستوى رضا المرضى، بينما تركز شهادة أيزو 45001 على الصحة والسلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل آمنة و داعمة لكفاءة الكوادر، أما شهادة أيزو الطبية والإدارية 22301 فتؤكد جاهزية المركز لمواجهة الطوارئ والظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات دون انقطاع، في حين تبرز شهادة أيزو 14001 التزام المركز بالممارسات البيئية المستدامة، وترشيد استهلاك الموارد، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي نحو التنمية المستدامة.