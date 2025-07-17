حمدان بن محمد .. رؤية قيادية وعسكرية طموحة تعزز مكتسبات الوطن

يعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، نموذجاً للقيادة الطموحة التي تجمع بين الحيوية والبُعد الاستراتيجي، واستشراف المستقبل في إدارة كافة الملفات والمهام التي تسند إليه، وشكّل قرار تعيين سموه وزيراً للدفاع.

إضافة ونقلة كبيرة في تطوير القدرات الدفاعية النوعية للقوات المسلحة والقطاع العسكري بشكل عام، ومحطة مهمة في مسيرة تحديث وتطوير منظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترجمة للرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، القائمة على تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإسنادها مهام قيادية، لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات، من خلال امتلاك قوة وطنية قادرة على التصدي لكافة أشكال هذه التحديات.

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