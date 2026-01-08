بلدية الشارقة تنفّذ 6 ورش حول الخدمات الإيجارية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة تنفيذ 6 ورش عمل مكثفة وشاملة لخدمات التنظيم الإيجاري خلال النصف الثاني من عام 2025، بمشاركة 600 موظف من 556 شركة ومكتباً عقارياً في مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى نشر الوعي بالإجراءات والقوانين الإيجارية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع العقاري.

وتهدف الورش إلى تسليط الضوء على قانون الإيجارات واللوائح التنفيذية، إضافة إلى التعريف بالخدمات الرقمية التي توفرها البلدية، وطرق الاستفادة منها لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد عبدالله آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية وفّرت كافة الأدوات والوسائل اللازمة، إلى جانب كوادر متخصصة ذات خبرة وكفاءة عالية، لتقديم هذه الورش ورفع مستوى الأداء لدى العاملين في الشركات والمكاتب العقارية ومراكز الخدمة المعنية بخدمات التنظيم الإيجاري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة وتحقيق رضا المتعاملين.

وأوضح أن البلدية نفذت كذلك ورشاً وزيارات ميدانية لـ192 شركة عقارية، تم خلالها استعراض جهود التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وخاصة في مجال الربط الإلكتروني لإنجاز المعاملات عبر منصة واحدة دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة.

وأشار آل شهيل إلى أن الورش والزيارات ركزت على التعريف بـمنصة «عقاري» التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، والتي تتيح تقديم مختلف الخدمات الإيجارية، موضحاً أهمية المنصة وآلية الاستفادة منها، وداعياً الشركات والمكاتب العقارية إلى التسجيل وإضافة بياناتها وبيانات الأشخاص المخولين بتصديق العقود والاطلاع عليها، بما يعزز من كفاءة العمل وسهولة الإجراءات.