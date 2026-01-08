المسح الوطني للتغذية: 96 % ارتفاع معدلات استهلاك الملح

أكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمشرف العام على المسح الوطني للصحة والتغذية، أن أبرز المؤشرات الصحية، التي كشفها المسح الوطني للتغذية تمثلت في ارتفاع معدلات استهلاك الملح.

حيث أظهرت النتائج أن نحو 96 % من أفراد المجتمع يتجاوزون الحد الموصي به، ما يشكل عبئاً مباشراً على الصحة العامة، ويسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بضغط الدم والأمراض المرتبطة به.

وأفاد أن الوزارة تعمل على إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات والسياسات، للحد من هذه النسب، لا تقتصر على الغذاء فقط، بل تشمل تعزيز أنماط الحياة الصحية، والتوعية بمخاطر الاستهلاك المفرط للملح والسكريات، إلى جانب تشجيع ممارسة النشاط البدني والرياضة، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الصحية، وبناء مجتمع أكثر صحة وأماناً.

وأوضح أن من أبرز المبادرات المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة البدء بتنظيم كميات الملح المستخدمة في المخابز، من خلال وضع اشتراطات ومعايير واضحة وملزمة تحدد النسب المسموح بها في صناعة الخبز، نظراً لكونه من أكثر المنتجات استهلاكاً يومياً، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيتم بالتعاون مع المجالس التنفيذية في مختلف إمارات الدولة، ضمن إطار وطني موحد، يهدف إلى خفض استهلاك الملح، وتحسين صحة المجتمع.