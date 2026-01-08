70 % خفض المعاملات الورقية في «الفجيرة للموارد الطبيعية»

أعلنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خلال اجتماع موسع برئاسة المهندس علي قاسم المدير العام، وحضور ماجد الضنحاني نائب المدير العام، عن النتائج المتميزة التي حققتها منصة رصد الذكية التي أطلقتها عام 2025، والتي شكلت نقلة نوعية في إدارة البيانات وتحليلها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام المحادثة الذكي كوبايلوت.

وأشار المهندس علي قاسم إلى أن المنصة قد أسهمت في رفع نسبة العمليات المؤتمتة إلى 92 % ما أدى إلى تقليل التدخل اليدوي وتسريع إنجاز المعاملات، إضافة إلى خفض المعاملات الورقية بنسبة 70 %، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن المؤسسة ناقشت خلال الاجتماع، أجندة العمل لعام 2026 التي ترتكز على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع نوعية ومبادرات مبتكرة تدعم الاستدامة والاقتصاد الوطني.

وتواكب توجهات إمارة الفجيرة، فضلاً عن مواءمة المبادرات المجتمعية مع مستهدفات عام الأسرة، وضمان توافق الخطة مع استراتيجية الإمارات 2071 ورؤية الفجيرة 2028.

وأكد المهندس علي قاسم أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الابتكار في الخدمات والعمليات ورفع مستوى الاستفادة من الموارد، مشيداً بالدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي شكلت ركيزة أساسية لمسيرة التطوير المؤسسي.

وشدد ماجد الضنحاني على أهمية توحيد الجهود بين الإدارات وتعزيز التكامل المؤسسي لتحقيق مستهدفات المؤسسة بكفاءة واستدامة، مؤكداً أن مواءمة المبادرات مع أولويات الحكومة الرشيدة وتوجهات الدولة في الاستدامة والتميز الحكومي تشكل محوراً رئيساً في أجندة المؤسسة لعام 2026.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التخطيط الاستباقي وتطوير منظومة العمل المؤسسي بما يدعم مسيرة التنمية في إمارة الفجيرة ويعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.