بلدية الفجيرة تخفض زمن إنجاز الخدمات 80.8 %

أعلنت بلدية الفجيرة تحقيق إنجازات نوعية ضمن برنامجها الاستراتيجي «تصفير البيروقراطية»، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وكشف المهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن البلدية نجحت في إلغاء 62 إجراءً غير ضروري حتى الآن، مع استمرار العمل على تصفير المزيد من الاشتراطات خلال المراحل القادمة، إضافة إلى تحقيق خفض قياسي في زمن إنجاز الخدمات بنسبة بلغت 80.8 %.

وقال الأفخم: يعد برنامج تصفير البيروقراطية خطوة استراتيجية نحو حكومة أكثر مرونة وكفاءة، حيث شكلنا لجنة متخصصة تضم فرقاً فرعية من مختلف الإدارات لتطوير الخدمات وإلغاء الإجراءات غير الضرورية.

وأكد أنه في إطار تحقيق أهداف البرنامج، عملت بلدية الفجيرة على تنفيذ عمليات ربط إلكتروني متكامل مع ست جهات حكومية رئيسة، لضمان تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات بشكل غير مسبوق، فقد تم الربط مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة لتسهيل إجراءات الأمن والسلامة، ومع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر الهوية الرقمية (UAE PASS) لتوفير التحقق الذكي من بيانات المتعاملين.

إضافة إلى وزارة العدل لدعم المعاملات القانونية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال باقة «أسرتي» لتسهيل خدمات البناء والتخطيط، كما شمل الربط إدارة الدفاع المدني لتسريع إصدار الموافقات المتعلقة بالسلامة، وجمعية المهندسين لضمان استيفاء المعايير المهنية.