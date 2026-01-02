شرطة رأس الخيمة.. صفر حوادث مرورية ونجاح تأمين فعاليات الاحتفال

سجلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة نجاحاً أمنياً ومرورياً متميزاً في تأمين فعاليات الاحتفال باستقبال العام الجديد 2026، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وذلك من خلال تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة، وُضعت وفق أعلى المعايير المهنية.

وأسفرت الخطة عن تسجيل «صفر حوادث مرورية» في مناطق الاحتفالات، رغم التدفق الكبير للحشود التي توافدت على الإمارة ليلة رأس السنة.

وتضمنت الخطة نشر 70 دورية مرورية وأمنية، إلى جانب انتشار واسع للكوادر البشرية المختصة في مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى مواقع الاحتفال، ما أسهم في الحفاظ على سلامة الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وخروج الاحتفالات بصورة منظمة وآمنة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن القيادة سخّرت جميع إمكاناتها وقدراتها البشرية والفنية لتطبيق الخطة الأمنية الموضوعة، وتقديم أفضل الخدمات للحضور الذين توافدوا بالآلاف للاستمتاع بعروض الألعاب النارية وفعاليات رأس السنة.

مؤكداً الدور الحيوي الذي قامت به غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة في استقبال مكالمات واستفسارات الجمهور، عبر الرقمين 999 و901، والتعامل معها بشكل فوري، من خلال تحويلها إلى الجهات المختصة، ما عكس الجاهزية العالية للفرق المعنية في التعامل مع مختلف الحالات.

شكر وتقدير

وأعرب القائد العام لشرطة رأس الخيمة عن شكره وتقديره لرجال الشرطة، وكافة فرق العمل التي باشرت مهامها الميدانية منذ وقت مبكر في الشوارع والطرقات والمحاور الرئيسة المؤدية إلى مناطق الاحتفال، لضمان وصول الجمهور بسهولة وأمان.

كما ثمّن التزام الجمهور اللافت بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن رجال الشرطة والمرور، مؤكداً أن هذا الالتزام كان عنصراً رئيساً في إنجاح الفعالية، وتحقيق أهداف الخطة الأمنية.