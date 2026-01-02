380 مزود خدمة صحية توفرها باقة التأمين للقطاع الخاص والعمالة المساعدة

توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، ضمن منظومة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم الاستقرار الوظيفي.

وأوضحت الوزارة أن التأمين الصحي الأساسي مخصص للعمالة المساعدة والعاملين في القطاع الخاص، ويشمل 380 مزود خدمة صحية في مختلف إمارات الدولة، مقارنة بـ100 مزود في السابق، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية العلاجية.

وبيّنت أن تكلفة الباقة تبلغ 320 درهماً سنوياً فقط، فيما تمتد مدة الوثيقة لسنتين، مع إمكانية استرداد رسوم السنة الثانية في حال إلغاء تصريح العمل خلال السنة الأولى، بما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب العمل.

وأكدت الوزارة أن الباقة توفر حزمة من المزايا الصحية الأساسية، تشمل علاج الأمراض المزمنة دون فترة انتظار، وعلاج الحالات الطارئة، والرعاية الصحية العامة، وخدمات النقل والإسعاف، إلى جانب الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية والخدمات المختبرية المجانية عبر «نوفتياس».

كما تتيح الباقة إمكانية استفادة أفراد أسرة العامل من نفس المزايا وبأسعار خاصة، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال مراكز خدمات الأعمال، داعية أصحاب العمل والعاملين إلى الاستفادة من هذه الباقة التي تسهم في دعم تنافسية سوق العمل الإماراتي وترسيخ منظومة حماية صحية متكاملة.