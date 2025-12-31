تفعيل المرحلة الثانية لحظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام برأس الخيمة

كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، والذي يقضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات والسياسات البيئية الهادفة إلى حماية النظم الطبيعية والحد من الأثر البيئي للمخلفات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة، ودعم الجهود الوطنية للانتقال نحو أنماط استهلاك أكثر مسؤولية.

كما يشمل القرار حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بغض النظر عن نوع المادة المصنوعة منها، بما في ذلك الأكياس الورقية، في حال كانت سماكتها تقل عن 50 ميكروناً، وذلك اعتباراً من التاريخ ذاته.

وفي إطار متابعة الالتزام بالتشريعات البيئية، كشفت الهيئة عن تنفيذ 937 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف التأكد من التزام منافذ البيع باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة.

وذلك وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام الأكياس في إمارة رأس الخيمة، والقرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022. وأسفرت هذه الجولات عن رصد 117 مخالفة لبيع وتداول الأكياس البلاستيكية المخالفة.