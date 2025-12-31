بلدية الفجيرة تدعو المقاولين لتأمين مواقع البناء مع اشتداد الرياح

أصدرت بلدية الفجيرة تحذيرات عاجلة للمقاولين والاستشاريين في الإمارة، على خلفية تقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة، التي تتضمن هبوب رياح قوية مصحوبة بغبار كثيف وأتربة، مؤكدة ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في مواقع البناء والهدم، حرصاً على سلامة الجميع.

وشددت البلدية في بيانها على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعدات والمواد في مواقع العمل، داعية إلى التأكد من تثبيت الحواجز المؤقتة «الأسياج» بشكل آمن، وتأمين لوحات المشاريع، إضافة إلى تدعيم الرافعات البرجية والمعدات القابلة للحركة لمنع تعرضها لأي مخاطر نتيجة شدة الرياح.

كما طالبت البلدية المقاولين بإزالة أو تثبيت أدوات البناء والمواد القابلة للتطاير، لتفادي وقوع حوادث أو أضرار قد تنتج عن تطاير هذه المواد بفعل الرياح القوية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت بلدية الفجيرة أن فرقها الميدانية تتابع الأوضاع بشكل مستمر، داعية جميع الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات إلى التعاون الكامل والالتزام بالتعليمات الصادرة، بما يضمن استمرار الأعمال بأمان خلال فترة التقلبات الجوية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الدولة حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتزايد سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة، الأمر الذي استدعى رفع مستوى الجاهزية في مواقع العمل لتجنب أي أخطار محتملة.